Con el encendido de luces, la Ciudad de Buenos Aires celebró frente al Obelisco el espíritu de la Navidad

Con el encendido de luces y un show de canciones navideñas frente al Obelisco , la Ciudad comenzó a celebrar por tercer año consecutivo el espíritu de las Fiestas.

A partir de este lunes Buenos Aires se ilumina con la Navidad en sus principales avenidas, sitios históricos y en cada una de las plazas y sus 15 comunas.

“Este botón rojo se va a prender fuego y va a salir una luz hermosa”, arrancó el actor y cantante Fer Dente, que animó la fiesta de colores y música: hubo un conteo de 10 a 0 y todo se encendió. Para pulsar el botón fueron elegidos por su esfuerzo y dedicación cuatro chicos de escuelas porteñas: Santiago Sepliarsky, Tiziano Vega, Nayara Gutiérrez y Sofía Muñoz. Y con todo encendido, Fer Dente lo remató con un gran momento de música, cantó junto a un coro “Navidad, Navidad” y una más: “Papá Noel llegó a la Ciudad”.

Luego llegó el cierre con el Coro Gospel AfroSound para desear “Merry Christmas”. Además, el BA Verde de Plaza de la República se vistió para recibir la fiesta, junto a esculturas de luz y un pesebre, y se proyectó un mapping sobre el Obelisco, que también se replicará el próximo miércoles 24 desde las 21 a las 2 de la mañana del jueves.

La celebración de las Fiestas en la Ciudad incluye un Paseo Navideño con un jardín lumínico en la Plaza Sicilia de Palermo, mercado navideño y shows sinfónicos con piezas clásicas. Además, otras plazas tendrán propuestas, talleres y espectáculos para divertirse con los chicos, y los centros comerciales a cielo abierto y los mercados gastronómicos porteños ofrecerán actividades, sorteos y descuentos.Toda la programación está disponible en la web de la Ciudad: www.buenosaires.gob.ar/NavidadEnLaCiudad .

“Queremos que esta Navidad nos encuentre reunidos y hermanados. Las Fiestas son un momento para valorar y agradecer lo bueno: la familia, los amigos, los afectos, todas las cosas positivas que nos hacen bien, que nos ayudan a seguir siempre adelante y nos hacen fuertes para afrontar los enormes desafíos que siempre tenemos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Hasta el miércoles 7 de enero de 2026 se iluminan plazas, parques, avenidas y centros comerciales de las 15 comunas porteñas. Como cada año, la iniciativa busca embellecer el espacio público y ofrecer a vecinos y turistas una experiencia visual única a través de árboles emblemáticos, guirnaldas y más de un millar de adornos lumínicos.

“Diciembre es sinónimo de festejos, encuentros y celebraciones; acompañamos decorando con adornos navideños y árboles de Navidad las calles y plazas más importantes de la Ciudad, es una de las épocas más lindas del año”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Dónde ver los árboles de Navidad

Los árboles de Navidad están ubicados en plazas y espacios representativos de cada Comuna, entre ellos:

C1: Cantero Central Rodolfo Ortega Peña - Av. 9 de Julio y Arenales.

C2: Plazoleta Brigadier Gral. Tomás de Iriarte - Av. Libertador 2050.

C3: Plaza Miserere - Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón.

C4: Barrio Estación Buenos Aires - Av. Suárez y Roberto Sánchez y Vuelta de Rocha - Av. Pedro de Mendoza y Rocha (La Boca).

C5: Plaza Almagro - Bulnes y Sarmiento.

C6: Plazoleta Greslebin - Av. Díaz Vélez y Av. Leopoldo Marechal.

C7: Parque Chacabuco - Av. Asamblea y Emilio Mitre.

C8: Rotonda de Av. Escalada y Av. Francisco Fernández de la Cruz.

C9: Parque Alberdi - Av. Lisandro de la Torre y Av. Directorio.

C10: Plaza de la Bandera - Av. Juan B. Justo y Carrasco.

C11: Plaza Arenales - Chivilcoy y Nueva York.

C12: En Pico y Balbín.

C13: Plaza Barrancas de Belgrano - Av. Virrey Vertiz y Juramento.

C14: Plaza República Islámica de Irán - Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento y Plaza Sicilia - Av. Del Libertador y Sarmiento.

C15: Parque Los Andes - Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes.