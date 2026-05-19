Un caño de agua se rompió en Ciudad y por un rato las calles se transformaron en ríos

Un caño colapsó frente a la Secretaría de Cultura y las calles de la zona se inundaron en cuestión de minutos.

Un caño de agua se rompió en la puerta de la Secretaría de Cultura provocando que las calles se transformen en verdaderos ríos.

Una transitada esquina de la Ciudad de Mendoza vio alterada su normalidad cuando este martes un caño de agua colapsó, provocando que emergiera agua a borbotones, lo que hizo que, por momentos, las calles se transformaran en un verdadero río.

El hecho ocurrió en la intersección de calles España y Gutiérrez, frente al edificio de la Secretaría de Cultura. El desborde de agua quedó registrado en un video publicado en las redes del diputado provincial por el Partido Verde, Mario Vadillo.

"Buenas tardes. Les informo que Aysam inauguró hoy una nueva atracción turística en la vía pública. Se trata de una cascada de agua potable, de caudal generoso, funcionamiento continuo y, al parecer, carácter permanente", escribió el legislador en tono irónico, apuntando directamente contra la empresa proveedora.

"No tenemos precisiones sobre el horario de atención. Eso es todo", concluye el posteo de Vadillo.

En el escueto registro fílmico, se puede observar cómo el agua corre por las calles llegando incluso a alcanzar la vereda de plaza San Martín. Luego de un rato, se subsanó el inconveniente y la normalidad volvió a reinar.