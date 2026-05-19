Una joven de Quilmes ganó el máximo premio estudiantil por una IA inclusiva

De Quilmes a Nueva York. Ese fue el recorrido que llevó a la joven argentina Valentina Scheerle, a recibir uno de los máximos reconocimientos de la creatividad estudiantil a nivel global: el Gold Pencil en los Young Ones Student Awards 2026, organizados por The One Club for Creativity.

El premio llegó por Google Prism, un proyecto desarrollado junto al motion designer Andrew Ordieres para Google, que propone utilizar inteligencia artificial para hacer que la experiencia digital sea más accesible, personalizada e inclusiva.

En un contexto en el que la IA suele quedar asociada a la automatización, la productividad o la generación de imágenes y textos, el proyecto propone otra mirada: la de una herramienta capaz de mejorar experiencias, ampliar el acceso a la información y reducir barreras en la vida cotidiana.

La historia de Scheerle también está marcada por un recorrido de búsqueda. Hizo la secundaria en Quilmes, Buenos Aires, y la posibilidad de estudiar en el exterior empezó a tomar forma durante sus últimos años de colegio. Después de la pandemia, junto a sus padres y su hermano menor, tomó la decisión de mudarse a Miami. Allí cursó su primer año en la Universidad de Miami y luego se transfirió a Savannah College of Art and Design, en Savannah, Georgia, donde está terminando sus estudios.

Su camino vocacional no fue lineal. Siempre sintió una fuerte conexión con el arte y la creatividad, pero al principio no le resultó fácil encontrar una carrera que reuniera todo lo que buscaba. Empezó estudiando diseño gráfico y, en paralelo, sumó formación en fotografía. Ese cruce fue el que la acercó al mundo de la fotografía comercial y terminó de orientarla hacia lo que hoy define como su verdadera pasión: la publicidad y la construcción de marca.

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En ese recorrido, la experiencia de estudiar en Estados Unidos también le abrió nuevas posibilidades. Scheerle destaca la cantidad de oportunidades, recursos e instalaciones disponibles para los estudiantes: espacios de trabajo equipados, acceso a herramientas de diseño, estudios de fotografía, cámaras, iluminación y tecnología de última generación. Ese entorno, cuenta, le permitió desarrollar proyectos con una ambición creativa y técnica cada vez mayor.

Pero el camino también tuvo su costo emocional. “Lo que más me costó y todavía me sigue costando es la distancia”, reconoció. Estar lejos de la familia, de los amigos y de la gente que quiere es una de las partes más difíciles de vivir afuera. También extraña Argentina, sus costumbres y esa sensación de sentirse en casa: “El dulce de leche, las empanadas”, enumera, como pequeñas postales afectivas de lo cotidiano.

Reconocimiento internacional

Por todas estas razones, el reconocimiento en Nueva York tiene para ella un peso especial. No solo por la magnitud del premio, sino porque llega en un momento de transición: está terminando sus estudios y empieza a proyectar su ingreso al mundo profesional. “Llegar tan lejos con un reconocimiento tan importante me hace sentir que voy por el camino correcto”, cuenta. Para Scheerle, el premio funciona como una puerta de entrada al siguiente paso de su carrera: dejar atrás la etapa de estudiante e ingresar de lleno al universo profesional de la publicidad y la creatividad.

La experiencia en los Young Ones también le permitió conectar con creativos de distintas partes del mundo y acercarse a la industria global. Durante los días que pasó en Nueva York, una de las cosas que más la impresionó fue la posibilidad de conocer personas, intercambiar ideas y empezar a construir una red internacional de contactos.

La ceremonia se realizó en Sony Hall, Nueva York, en el marco de la Creative Week 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria creativa internacional. En esta edición participaron estudiantes de 39 países y Scheerle fue reconocida con el Gold Pencil en la categoría Creative Use of AI. Además, recibió un Bronze Pencil en Experimental & Immersive, un Silver Pencil por la campaña Launch It y cinco Menciones de Mérito.

Qué es Google Prism

Google Prism es una plataforma de accesibilidad impulsada por inteligencia artificial que adapta en tiempo real el contenido digital a distintos perfiles visuales y cognitivos. La propuesta contempla, entre otros casos, a personas con daltonismo, dislexia y TDAH. La idea central es tan simple como potente: que no sean los usuarios quienes deban adaptarse a la pantalla, sino que sea la pantalla la que pueda adaptarse a ellos.

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El caso de Google Prism refleja, además, una tendencia cada vez más visible dentro del mundo creativo: las ideas más potentes ya no son solo aquellas que sorprenden por su ejecución visual, sino también las que logran formular una pregunta relevante sobre el presente. ¿Cómo deberían diseñarse las plataformas digitales para incluir a más personas? ¿Qué rol puede cumplir la inteligencia artificial en la accesibilidad? ¿De qué manera la creatividad puede convertir una tecnología emergente en una solución concreta?

Desde Quilmes hasta uno de los escenarios más importantes de la industria creativa, Valentina Scheerle logró que una idea nacida en el cruce entre publicidad, inteligencia artificial y accesibilidad fuera distinguida con el máximo premio estudiantil. Pero, sobre todo, su proyecto deja una señal clara: la innovación más valiosa no siempre es la que produce más impacto visual, sino la que permite que más personas puedan acceder, comprender y habitar mejor el mundo digital.