Piden detener al conductor que atropelló a una alumna frente a una escuela

El padre de Guadalupe, la alumna de 12 años atropellada frente a una escuela del barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba , reclamó públicamente la detención del conductor que embistió a su hija y cuestionó que continúe en libertad pese a estar imputado en la causa.

“Esta persona debería estar detenida por la imprudencia de manejar a esa velocidad al frente de una escuela y por el daño que le hizo a mi hija y a nosotros”, expresó César, padre de la menor, quien permanece internada en estado delicado desde el siniestro ocurrido el pasado 11 de mayo.

El conductor identificado como Marcos Darío Ávila, de 51 años, manejaba un Fiat Cronos cuando atropelló a la nena sobre avenida Juan B. Justo al 8332, frente al IPEM 182 Doctor Jorge Ávalos, minutos después de la salida escolar.

Según los primeros elementos incorporados al expediente judicial, el automovilista habría cruzado con luz amarilla en una zona donde la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora por tratarse de un sector escolar. Testigos aseguraron además que el vehículo arrastró a la menor alrededor de 50 metros después del impacto.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Distrito 3 Turno 5, encabezada por la fiscal Patricia García Ramírez. Ávila fue imputado por lesiones culposas agravadas por el uso de automotor , aunque continúa en libertad mientras avanzan las pericias accidentológicas y toxicológicas.

Desde la Justicia indicaron que el resultado de esas pruebas será clave para determinar si el conductor circulaba a una velocidad superior a la permitida y definir los próximos pasos procesales. El test de alcoholemia realizado tras el hecho dio negativo, aunque todavía se esperan informes complementarios.

La salud de Guadalupe

Guadalupe fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil de Córdoba, donde debió ser sometida a una intervención quirúrgica para descomprimir un coágulo cerebral. Actualmente permanece internada bajo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente.

El director del hospital, Daniel Marín, explicó que la evolución es lenta pero estable. “Ya hemos superado el cuadro de riesgo de vida, aunque el pronóstico sigue siendo reservado”, sostuvo el médico, quien detalló que la menor continúa sedada y comenzó a presentar algunas respuestas motoras.