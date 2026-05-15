Jesús María: murió una alumna de 15 años tras caerle un arco encima en una escuela
La alumna de 15 años sufrió graves heridas tras caérsele un arco en el IPEM 294 de Jesús María. Investigan si hubo fallas en la estructura.
Angelina Espinoza, una alumna de 15 años del IPEM 294 de Jesús María, falleció en la madrugada de este viernes tras un grave accidente ocurrido dentro de la escuela la tarde anterior, cuando un arco de fútbol se cayó encima de la adolescente provocándole severas lesiones internas y un fuerte traumatismo.
En pocas palabras
- Alumna fallecida: Angelina Espinoza, de 15 años, murió tras ser aplastada por un arco de fútbol en el IPEM 294 de Jesús María.
- Circunstancias del accidente: La adolescente se habría sujetado de la estructura en el patio de la escuela, provocándole severas lesiones internas.
- Evolución médica: Trasladada a una clínica privada, falleció por shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio.
- Investigación en curso: La Fiscalía de Instrucción de Jesús María busca determinar las responsabilidades sobre el mantenimiento de las instalaciones escolares.
- Duelo institucional: El IPEM 294 decretó duelo y suspendió sus actividades tras la tragedia.
Según las primeras reconstrucciones, cerca de las 15:30 horas del jueves, en el patio del establecimiento educativo. Según las primeras reconstrucciones, la joven se habría sujetado de un arco de fútbol que estaba apoyado contra una pared. La estructura cedió y cayó sobre ella, .
Tras el accidente, Angelina fue trasladada de urgencia a una clínica privada de Jesús María, donde ingresó consciente y acompañada por familiares. Los médicos le realizaron estudios y quedó internada en terapia intensiva, pero su estado empeoró rápidamente.
La causa de muerte de la alumna
El director médico del centro de salud, José Obregón, confirmó que la adolescente murió a causa de un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio, pese a los intentos del equipo médico por estabilizarla.
Tras confirmarse la noticia, el IPEM 294 decretó duelo institucional y suspendió actividades durante la jornada.
En paralelo, comenzaron a conocerse testimonios de compañeros de la víctima que apuntan al estado del arco y a la asistencia recibida tras el accidente. Una alumna aseguró que la estructura “siempre estuvo apoyada así” y sostuvo que la joven regresó al aula luego del golpe antes de que se alertara a su familia.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, encabezada por Guillermo Monti, que intenta determinar cómo ocurrió el hecho y si existieron responsabilidades vinculadas al mantenimiento de las instalaciones escolares.