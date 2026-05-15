Jesús María: murió una alumna de 15 años tras caerle un arco encima en una escuela

Angelina Espinoza, una alumna de 15 años del IPEM 294 de Jesús María , falleció en la madrugada de este viernes tras un grave accidente ocurrido dentro de la escuela la tarde anterior, cuando un arco de fútbol se cayó encima de la adolescente provocándole severas lesiones internas y un fuerte traumatismo.

Según las primeras reconstrucciones, cerca de las 15:30 horas del jueves, en el patio del establecimiento educativo. Según las primeras reconstrucciones, la joven se habría sujetado de un arco de fútbol que estaba apoyado contra una pared. La estructura cedió y cayó sobre ella, .

Tras el accidente, Angelina fue trasladada de urgencia a una clínica privada de Jesús María, donde ingresó consciente y acompañada por familiares. Los médicos le realizaron estudios y quedó internada en terapia intensiva, pero su estado empeoró rápidamente.

El director médico del centro de salud, José Obregón, confirmó que la adolescente murió a causa de un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio, pese a los intentos del equipo médico por estabilizarla.

En paralelo, comenzaron a conocerse testimonios de compañeros de la víctima que apuntan al estado del arco y a la asistencia recibida tras el accidente. Una alumna aseguró que la estructura “siempre estuvo apoyada así” y sostuvo que la joven regresó al aula luego del golpe antes de que se alertara a su familia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, encabezada por Guillermo Monti, que intenta determinar cómo ocurrió el hecho y si existieron responsabilidades vinculadas al mantenimiento de las instalaciones escolares.