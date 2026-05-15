Controles en el Gran Mendoza: vehículos retenidos, un detenido con arma blanca y otro buscado por la Justicia

Una seguidilla de controles preventivos resultaron en las últimas horas con vehículos retenidos por infracciones y dos sujetos detenidos en distintos puntos del Gran Mendoza . Uno de los sospechosos cayó con un arma blanca y el otro quedó tras las rejas por registrar una medida judicial pendiente.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ) y se desarrollaron en las últimas horas en Luján de Cuyo, Guaymallén, Capital y Maipú .

Uno de los operativos tuvo lugar en la intersección de Roque Sáenz Peña y Guardia Vieja , en Luján, donde personal policial retuvo dos motocicletas por irregularidades en la documentación. Se trató de una Beta y una Corven Hunter 150cc , esta última además sin licencia habilitante. En el procedimiento intervino personal de Tránsito Municipal .

Otro control se realizó en la plaza del barrio Villa Graciela , en Guaymallén, luego de una alerta emitida por el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) sobre motociclistas que ocasionaban disturbios en el lugar. Allí fue retenida una Honda GLH 150cc que circulaba sin espejos retrovisores y sin chapa patente.

En tanto, en la intersección de calles Gran Capitán Sur y El Plumerillo , en el oeste de Ciudad, efectivos policiales retuvieron una Yamaha FZ 150 debido a que el conductor no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Por último, en Maipú, sobre calles Pezzuti y Guevara, fue retenido un Volkswagen Fox cuyo conductor circulaba con la licencia vencida y sin seguro vehicular.

Dos detenidos durante patrullajes

Además de los controles viales, en calle Carabelas de Guaymallén personal policial intervino tras un llamado que advertía sobre un hombre que intentaba ingresar a una vivienda armado con un cuchillo.

Al arribar al lugar, los efectivos lograron aprehender al sospechoso y secuestrar el arma blanca. Posteriormente, la propietaria del domicilio denunció haber sido amenazada durante el episodio.

Finalmente, durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de Arístides y Tiburcio Benegas, en la Quinta Sección de la capital mendocina, policías detuvieron a un hombre que registraba una medida pendiente de comparendo y citación solicitada por la Unidad Fiscal Correccional.