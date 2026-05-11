Secuestraron animales y un tráiler en operativos realizados en General Alvear y Maipú

Operativos realizados por la Policía Rural en General Alvear y Maipú terminaron con el secuestro de cinco bovinos, dos caballos y un tráiler luego de que los efectivos detectaran distintas irregularidades en la documentación y en las condiciones de traslado de los animales.

De acuerdo con información policial, durante las últimas horas, los controles fueron desplegados en rutas y caminos rurales de ambos departamentos , donde personal policial inspeccionó vehículos que transportaban ganado y equinos.

Uno de los procedimientos se concretó sobre calle Línea de Goico , en General Alvear , donde efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford que trasladaba diez vacas .

Aunque el conductor presentó una guía de traslado, los policías detectaron múltiples irregularidades durante la inspección.

Entre las anomalías constatadas figuraban la falta de datos del transportista, ausencia de constancia de lavado y desinfección del vehículo y carencia de habilitación correspondiente para el transporte.

Secuestraron cinco bovinos

Durante el operativo, los efectivos también advirtieron inconsistencias entre las señales de algunos animales y los datos consignados en la documentación presentada.

En un carro rojo de dos ejes eran trasladados cinco bovinos orejanos con marca a fuego, por lo que las autoridades dispusieron el secuestro de los animales y el inicio de actuaciones vinculadas a presuntas infracciones relacionadas con el control sanitario y traslado de ganado.

Caballos y un tráiler retenidos en Maipú

Otro procedimiento se desarrolló sobre calle Pueyrredón, en Maipú, donde policías interceptaron una camioneta Ford F-100 que trasladaba un tráiler con dos equinos.

Si bien el conductor exhibió documentación coincidente con las marcas de los animales, los efectivos detectaron que las señales aparentaban haber sido colocadas recientemente.

Además, comprobaron que el hombre no contaba con libreta sanitaria equina, carecía de habilitación correspondiente para el transporte y tampoco tenía acreditada la desinfección obligatoria del tráiler.

Tras las actuaciones realizadas, los dos caballos fueron secuestrados y entregados a un corralero habilitado, mientras que el tráiler quedó retenido por disposición judicial.