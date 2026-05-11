Armas, droga, vehículos recuperados y 18 detenidos en operativos en el Gran Mendoza

Una serie de operativos policiales desplegados en distintos departamentos del Gran Mendoza terminó con 18 personas detenidas, además del secuestro de armas de fuego, drogas, vehículos robados con pedido de secuestro vigente y herramientas presuntamente utilizadas para cometer distintos delitos.

De acuerdo con informacíon policial, los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ) en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras y Luján de Cuyo , en el marco de maniobras de control y prevención desplegadas en zonas consideradas conflictivas.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la Ciudad de Mendoza , donde efectivos policiales aprehendieron a un hombre que registraba una medida judicial pendiente .

En Guaymallén , otro sospechoso fue detenido en el barrio Grilli Sur al constatarse que tenía un pedido de captura vigente vinculado a una causa de violencia de género .

A esos procedimientos se sumó otro operativo en Las Heras , donde un hombre fue aprehendido tras incumplir una prohibición de acercamiento .

Mientras tanto, en Godoy Cruz, dos sujetos fueron interceptados durante un control preventivo y uno de ellos llevaba una sustancia verde entre sus prendas, además de registrar medidas judiciales pendientes.

Amenazas, armas y droga

En el barrio Cooperativa Bermejo de Guaymallén, la Policía intervino luego de una denuncia por amenazas armadas contra el propietario de una vivienda. Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron una pistola presuntamente utilizada durante el conflicto.

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Otro operativo se desarrolló en el barrio Campo Papa, de Godoy Cruz, donde un sospechoso fue detenido luego de amenazar a una familia. Durante la persecución, el hombre descartó un objeto y posteriormente los uniformados encontraron una réplica de arma de fuego encintada.

Además, en calles Chapanay y Cayetano Silva, también en Godoy Cruz, la Policía detectó una camioneta con personas en su interior y secuestró un revólver calibre 22, un pistolón, marihuana, cocaína y una balanza de precisión. Dos hombres terminaron detenidos.

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Robos frustrados y persecuciones

En Guaymallén, efectivos sorprendieron a dos sujetos mientras intentaban forzar el ingreso a una concesionaria utilizando herramientas. Ambos fueron detenidos y los policías secuestraron una barreta, una pinza corta pernos y un destornillador.

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Otro procedimiento ocurrió en Godoy Cruz, donde un sospechoso fue visto sobre los techos de viviendas de la zona. Minutos después lo encontraron trasladando un ventilador por la vía pública. El hombre intentó escapar, pero fue detenido tras una breve persecución.

Motos y vehículos robados

Durante los operativos también fueron recuperados distintos vehículos con medidas judiciales vigentes.

En La Favorita, efectivos secuestraron una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc que tenía pedido activo, mientras que en Godoy Cruz fue recuperada otra moto Honda GLH 150cc requerida por robo agravado en San Luis.

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En Guaymallén, un motociclista fue interceptado circulando a alta velocidad y los policías descubrieron que el rodado, una Honda Wave 110cc, tenía pedido de secuestro por averiguación de robo.

A esos procedimientos se sumó el hallazgo de un Renault Duna con pedido por hurto agravado en Maipú, donde el conductor terminó detenido y el vehículo quedó secuestrado.