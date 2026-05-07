Operativos simultáneos en el Gran Mendoza dejaron detenidos, droga secuestrada y vehículos recuperados

Una serie de operativos desplegados en distintos puntos del Gran Mendoza dejó como saldo varios detenidos, vehículos secuestrados y el hallazgo de drogas. Los resultados positivos en los procedimientos se obtuvieron mediante persecuciones, controles en la vía pública y tareas preventivas. Además, se logró recuperar rodados con pedido judicial y detectar personas con medidas pendientes.

Todas las intervenciones estuvieron a cargo de personal de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ), que realizó patrullajes simultáneos en los departamentos de Las Heras , Guaymallén y Godoy Cruz .

Uno de los procedimientos más intensos ocurrió en Guaymallén , cuando efectivos intentaron detener la marcha de una motocicleta que circulaba sin chapa patente. Lejos de detenerse a partir de las órdenes policiales, el conductor aceleró e intentó escapar.

Allí se inició una persecución que se extendió hasta las inmediaciones del cruce de calles Olazábal y Edison , donde el sospechoso abandonó el rodado y continuó la fuga por los techos de distintas viviendas.

Finalmente, mediante un operativo cerrojo, los uniformados lograron reducirlo y detenerlo. La moto en la que se movilizaba, una Honda Wave, presentaba pedido de secuestro por un robo simple denunciado en abril de este año.

Vehículos adulterados y drogas

Por otro lado, en Las Heras, los funcionarios policiales detectaron un Peugeot 504 con irregularidades en sus números identificatorios. Tras verificar los datos, confirmaron que el dominio que tenía colocado no coincidía con el vehículo y al chequear los guarismos del motor, confirmaron que estaba solicitado por la Justicia, ya que fue denunciada por hurto agravado en enero de este año.

Por ese motivo, dos hombres fueron aprehendidos por presunto encubrimiento y el automóvil quedó secuestrado por disposición de las autoridades de la Oficina Fiscal interviniente.

Fotos-para-la-web-3-4-980x551 El automovíl Peugeot 504 secuestrado durante el operativo presentaba un pedido de secuestro.

En otro control de rutina practicado en el mismo departamento, los policías retuvieron una Honda XR 150, luego de comprobar que el conductor circulaba sin licencia ni seguro obligatorio.

Asimismo, en Godoy Cruz, efectivos interceptaron un Volkswagen Gol durante la madrugada y descubrieron en el interior envoltorios con cocaína, marihuana y una balanza de precisión dentro del vehículo.

Fotos-para-la-web-2-7-980x551 Cocaína, cannabis y balanza de precisión hallados en el interior del Volkswagen gol retenido.

Uno de los ocupantes asumió la tenencia de las sustancias ilegales, por lo que su situación quedó a cargo de la Justicia Federal. Además del secuestro de la droga, el automóvil en el que viajaban fue retenido por falta de documentación.

Detenidos con medidas pendientes

Durante los operativos también fueron identificadas varias personas que presentaban distintas medidas judiciales pendientes. Entre ellas, un menor que acarreaba una solicitud de paradero y citación vigente, además de otro joven con una infracción a la Ley 6.722 (de organización policial).

Por último, otro procedimiento realizado en Godoy Cruz desembocó en la detención de un hombre en situación de calle, quien presentaba un pedido de captura activo desde febrero de 2025. El sujeto fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia.