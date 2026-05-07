Las Heras: huyó por los techos hasta un descampado y un dron policial fue clave para atraparlo

El sujeto abandonó una moto robada en la que se movilizaba y quiso ocultarse en un descampado de Las Heras. Un dron con cámara térmica permitió localizarlo.

El sospechoso fue capturado en un descampado en Las Heras gracias a un dron térmico.

Una persecución por Las Heras terminó con un menor de edad detenido y el secuestro de una moto robada. Fue en el contexto de un procedimiento que combinó patrullaje terrestre y tecnología aérea para seguir los movimientos del sospechoso en la oscuridad. El uso de un dron térmico de la Policía, develó el escondite del malviviente.

De acuerdo a la información policial, todo comenzó cerca de la medianoche del martes, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaban maniobras operativas en inmediaciones de calles Rastreador Fournier y Olascoaga. En medio de esos recorridos, detectaron a un joven que se desplazaba en una motocicleta, en actitud sospechosa.

Fue capturado con un dron térmico Al notar la presencia de los efectivos, el conductor abandonó rápidamente el rodado sobre la calzada y escapó a pie. Primero ingresó a una vivienda y luego continuó la fuga por los techos hasta dirigirse hacia un descampado de la zona.

Ante la dificultad para ubicarlo en la oscuridad, los funcionarios solicitaron apoyo de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que desplegó un dron equipado con cámara térmica.

Desde el aire, el dispositivo logró detectar una fuente de calor entre la vegetación del descampado, guiando así al personal policial hasta el lugar exacto donde se ocultaba el sospechoso.