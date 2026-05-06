Son primos y los descubrieron in fraganti robando lámparas LED del alumbrado público: terminaron detenidos

Un operativo policial realizado el último fin de semana en el barrio Ujemvi , en Las Heras , culminó con la detención de dos hombres que fueron descubiertos robando lámparas LED del alumbrado público . Los aprehendidos resultaron ser primos y fueron capturados en flagrancia mientras manipulaban los elementos sustraídos.

De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 18 del sábado en la intersección de las calles Los Ceibos y Las Orquídeas , cuando efectivos de la Comisaría 36° realizaban patrullajes preventivos y fueron alertados a partir de un llamado a la línea de emergencia 911 . La comunicación fue realizada por un testigo que aseguró haber visto a dos sujetos en actitud sospechosa, manipulando cables en un poste de madera.

Por eso, uniformados se dirigieron hasta el lugar y localizaron a los individuos, quienes intentaron alejarse al notar la presencia policial. Sin embargo, fueron rápidamente interceptados y descubrieron que uno de ellos llevaba una bolsa que contenía una lámpara LED de grandes dimensiones, compatible con el alumbrado público .

Los presuntos ladrones fueron identificados como Miguel Ángel Agüero Castillo (23) y César Valentín Castillo (39), ambos domiciliados en Las Heras . De acuerdo con la información, los hombres son primos e intentaron justificar la procedencia del elemento, alegando que una persona que circulaba en una camioneta se las había regalado .

e8fb1575-e06f-46cb-ad3c-c71a40225d72 Los daños generados por los sospechosos a la iluminaria pública. Gentileza.

En la inspección de la zona, los efectivos constataron daños recientes en un poste de luz, donde un caño galvanizado había sido forzado y doblado hasta el suelo. También se observaron cables desprendidos, lo que indicaría que los sospechosos aplicaron fuerza para desprender la luminaria, agregaron las fuentes del caso.

Personal de la Policía Científica confirmó que tanto los daños como la sustracción de los elementos eran recientes. En tanto, se solicitó la intervención de Defensa Civil para verificar que el caño no haya quedado electrificado y así garantizar la seguridad en el lugar. Con ayuda de personal de Bomberos, se realizaron respectivas tareas operativas.

a7eaeb91-90e9-47f4-aa33-1dee056c0c31 La luminaria Led recuperada durante el operativo. Gentileza.

Como resultado del procedimiento, se secuestró una lámpara LED, marca I-led. Los aprehendidos fueron trasladados a la respectiva sede policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N° 2.

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