Un policía se enfrentó con delincuentes que querían robarle delante de su nieta y todo quedó en video

Un policía de franco protagonizó un dramático enfrentamiento en Florencio Varela al repeler un intento de robo bajo la modalidad "piraña".

Un violento intento de robo terminó en un tiroteo en la localidad de Florencio Varela cuando un policía que se encontraba de franco logró repeler un asalto bajo la modalidad frente a su domicilio. El episodio ocurrió este martes, en momentos en que el efectivo se disponía a salir de su casa para llevar a su nieta en su vehículo. Fue abordado por delincuentes sin importarles la presencia de la menor.

Tal como muestra el video, tomado por las cámaras de seguridad, el hombre intentó ganar tiempo pidiendo calma a los asaltantes para asegurar la integridad de la niña, quien afortunadamente pudo ser puesta a resguardo dentro de la vivienda por su abuela. En medio de la tensión, los malvivientes sacaron al policía por la fuerza del habitáculo y lo arrojaron violentamente al suelo.

El video del tiroteo del policía florenciov

Fue en ese instante crítico cuando el oficial, ocultando su arma reglamentaria bajo su ropa para no ser descubierto antes de tiempo, decidió reaccionar y efectuó al menos siete disparos para dispersar a los atacantes.

Los delincuentes, sorprendidos por la respuesta del policía, escaparon desesperadamente del vehículo por la puerta del acompañante y huyeron a pie por las calles del barrio. El efectivo precisó que, aunque abrió fuego para defender su vida, los proyectiles impactaron en la estructura del propio automóvil, lo que evitó que los sospechosos resultaran heridos en el lugar.