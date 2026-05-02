Fuerte operativo policial en el Gran Mendoza: armas, autos robados y detenidos

La Policía de Mendoza realizó en las últimas horas una serie de operativos preventivos en distintas zonas del Gran Mendoza , en los que se procedió al secuestro de vehículos y el hallazgo de un arma de fuego. Los operativos tuvieron lugar en Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras.

Una de las intervenciones tuvo lugar en calle Ignacio Molina, entre Adolfo Calle y Pedro Vargas, en Guaymallén. De acuerdo al reporte oficial, el operativo se desarrolló luego de que efectivos fueran alertados por el robo de una bicicleta rodado 29. Tras un patrullaje por la zona, los uniformados lograron aprehender al presunto autor y recuperar el rodado sustraído.

En otro operativo, realizado en calle Estrada y Sabato de Guaymallén, fue detenido un hombre que conducía una camioneta Toyota Hilux en aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, personal de Tránsito le practicó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,19 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el sujeto quedó a disposición del Juzgado Contravencional.

Además, en el barrio Nueva Esperanza, también en Guaymallén, dos hombres de 26 y 28 años fueron aprehendidos mientras circulaban en una motocicleta Honda Titan que presentaba irregularidades en la numeración del motor. Ante esta situación, ambos fueron trasladados a la Comisaría 9°.

honda azul secuestrada en Guaymallén La motocicleta circulaba con irregularidades en la numeración de su motor. Gobierno de Mendoza

Un arma secuestrada en Las Heras

Por su parte, en Las Heras, efectivos que patrullaban por calle Independencia y Alsina observaron a un hombre que intentó ocultarse detrás de un vehículo. Al intervenir, encontraron un revólver plateado escondido en la zona de la rueda trasera, por lo que el individuo fue aprehendido. En el caso intervino la Oficina Fiscal N°2.

Arma secuestrada La Policía secuestró un arma de fuego en Las Heras. Gobierno de Mendoza

Recuperaron un auto robado en Godoy Cruz

En paralelo, en calles Lago Hermoso y Mathus Hoyos de Godoy Cruz, la Policía secuestró un automóvil Volkswagen Virtus que se encontraba abandonado y registraba pedido de secuestro por hurto.

Finalmente, también en Godoy Cruz, un joven fue sancionado luego de ser detectado conduciendo una Motomel 110 sin casco y sin la documentación correspondiente. El rodado fue retenido por infracciones a la Ley 9024.