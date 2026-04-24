Cómo sumarse a la Policía de Mendoza: son los últimos días y estos son los requisitos

El Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmó que quedan los últimos días para inscribirse al Curso de Formación Profesional Básica del Instituto Universitario de Seguridad Pública, la puerta de ingreso a la Policía de Mendoza para quienes eligen una carrera vinculada al servicio, la formación y el trabajo en la calle.

La convocatoria sigue abierta hasta el 30 de abril en las distintas sedes de la provincia —Gran Mendoza, Este, Valle de Uco y Sur— y apunta a incorporar nuevos efectivos que se formen con entrenamiento operativo, preparación física y herramientas para intervenir en situaciones reales.

Los aspirantes se preparan para patrullar, asistir a víctimas, actuar en emergencias y formar parte de un sistema que integra 911, móviles y tecnología en territorio. Es el primer paso para quienes quieren estar donde pasan las cosas.

Además, quienes ingresan cuentan con una beca mensual que les permite dedicarse de lleno a la formación. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcan que el objetivo es seguir sumando policías capacitados, con presencia en la calle y preparados para dar respuesta.

El perfil que se busca es claro: compromiso, vocación y decisión. Jóvenes que entiendan que ser policía implica responsabilidad todos los días, pero también la posibilidad de hacer una diferencia concreta en la vida de los vecinos.

policia cadetes iusp cancha (2) Inscribirse a la Policía de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

La inscripción se realiza de manera online y luego continúa con instancias presenciales de evaluación. El cierre está próximo, por lo que quienes estén interesados deben iniciar el proceso en los próximos días.

Formarse, salir a la calle y ser parte de la Policía de Mendoza es una elección. Y el momento para hacerlo es ahora.

Requisitos para ingresar a la Policía de Mendoza

Las personas interesadas deben iniciar la preinscripción por internet, tras lo cual serán citadas por turnos en la sede correspondiente para entregar la documentación básica y coordinar las evaluaciones. Entre los requisitos están: secundario completo, entre 18 y 29 años, ser argentino nativo o por opción con DNI argentino, estatura mínima de 1,65 m en varones y 1,60 m en mujeres y no tener tatuajes visibles o comprometerse a removerlos, según la normativa.

El proceso de selección incluye cuatro etapas: primero, evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y capacidades físicas básicas; luego, entrevistas psicológicas, psiquiátricas y médicas, asegurando la excelencia de los futuros cadetes.

Toda la información sobre inscripción, requisitos y pasos a seguir está disponible en la página oficial del IUSP o por correo en [email protected]. Las inscripciones continúan abiertas hasta el 30 de abril de 2026 o hasta completar el cupo de alumnos.