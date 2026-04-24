La DGE confirmó que continúan las becas para carreras prioritarias: los detalles

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) ratificó la continuidad del programa de becas destinado a estudiantes de nivel superior que opten por carreras consideradas estratégicas para la provincia. La iniciativa apunta a fortalecer la formación docente en áreas clave y garantizar tanto el acceso como la permanencia en los estudios.

Según informaron desde el organismo, las Becas Prioritarias 2026 están orientadas principalmente a estudiante s de profesorados vinculados a disciplinas con alta demanda en el sistema educativo, como Matemática, Física y Química. En el caso de ingresantes, el beneficio está disponible especialmente para quienes comiencen el profesorado de Matemática, mientras que quienes ya fueron becados podrán renovar la ayuda en años avanzados de estas carreras.

El programa no solo busca incentivar la inscripción en estas especialidades, sino también asegurar el egreso de nuevos docentes en áreas donde actualmente existe escasez de profesionales. En ese sentido, desde la DGE remarcaron que la política educativa está enfocada en acompañar las trayectorias académicas y responder a las necesidades del sistema educativo provincial.

Las carreras incluidas dentro de esta política se definen anualmente y responden a las demandas del mercado laboral y del sistema educativo. Para 2026, entre las principales áreas priorizadas se encuentran los profesorados de:

Estas disciplinas son consideradas fundamentales para fortalecer los aprendizajes en la educación obligatoria y cubrir vacantes docentes en la provincia.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp3qekwdzy5o La DGE confirmó la continuidad de las becas prioritarias. Getty Images

Quiénes pueden acceder

Las becas están dirigidas a estudiantes de institutos de educación superior, tanto de gestión estatal como privada. Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser argentino y residir en Mendoza

Haber finalizado el nivel secundario

Estar inscripto o cursando una carrera prioritaria

Tener al menos 18 años al momento de la adjudicación

Además, los postulantes deben cumplir con los plazos de inscripción y presentar la documentación requerida, así como mantener un buen rendimiento académico para conservar el beneficio.

La inscripción se realiza de manera online a través del sistema de gestión académica de la Dirección de Educación Superior. También se brinda asesoramiento en los institutos para acompañar a los interesados durante el proceso.