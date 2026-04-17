Detuvieron a tres alumnos por las amenazas de tiroteo: que sanciones tendrán

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) confirmó la detención de tres alumnos por las amenazas de tiroteo registradas la última semana en Mendoza. Según afirmó Tadeo García Zalazar , ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, los tres son menores de edad, y uno de ellos es imputable.

"Fue un trabajo de la Policía de Investigaciones de Mendoza. Actuaron rápidamente con las pistas que se tuvo, más que nada siguiendo pistas de redes sociales. También se contó con la colaboración de muchos padres y colegios que brindaron información", destacó García Zalazar, quien además reconoció que están siguiendo pistas por más alumnos involucrados en las amenazas.

Mientras avanza la investigación, el ministro de Educación detalló cómo se procederá con los alumnos identificados. De acuerdo al Código Penal, el delito es por amenazas agravadas . Entonces, el estudiante que es imputable - de 16 a 18 años - quedará en manos de la Justicia Penal Juvenil. En el caso de los menores de 16 años, serán apartados y se les hará una pericia psicológica para tomar acciones concretas con ellos y sus familias.

"Hacer una amenazas sobre la seguridad o la vida de las personas está tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, serán responsables con las figuras legales que tiene la República Argentina", explicó García Zalazar.

Además, el funcionario avanzó sobre la responsabilidad de los padres. En caso de identificar que los adultos no cumplieron el rol de tutela para sus hijos, también serán sujetos a sanciones que van desde multas económicas hasta trabajo comunitario o días de arresto, según lo disponga el juez.

"Una amenaza en una escuela es un delito. En Mendoza tenemos el lema `El que las hace las paga´. No es un hecho menor, y menos movilizar recursos del Estado si esto fuese una broma, y si no es una broma, mucho peor", sumó.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza

De acuerdo a la información oficial, hay registro de cerca de 70 escuelas con pintadas con amenazas de tiroteo. Sin embargo, el ministro de Educación llevó tranquilidad a las familias al asegurar que es "menos del 10%" de todo el sistema escolar entre Primaria y Secundaria.

Si bien en su mayoría se trata de escuelas secundarias, reconoció que también tienen registros de este tipo de hechos en la Primaria: "Son las menos, pero hay entre 7 y 8 escuelas entre las 70 que tenemos registro", afirmó.

Además, recordó que se está cumpliendo con el protocolo e informó que es una situación que se está desarrollando en más de 1.000 escuelas de todo el país, por lo que mantienen conversaciones con ministros de Educación de otras provincias de Argentina.