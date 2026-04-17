Qué pasa en las escuelas de Mendoza: 70 amenazas de tiroteos, policías y llamado al diálogo

El miércoles a la mañana, una pintada con la amenaza de un tiroteo en una colegio de Las Heras encendió las alarmas de las escuelas . Al día siguiente, los casos se multiplicaron exponencialmente y llegaron a 70 al cierre de la jornada. Mientras tanto, la DGE trabajó a contrarreloj en un protocolo y la Justicia avanza en la investigación.

La DGE estableció un protocolo para los casos de amenazas en las escuelas.

El recuerdo aún fresco del tiroteo en San Cristóbal en el que murió un alumno de 13 años y el caso de la estudiante de La Paz que fue con un arma a la escuela, desataron el pánico entre los padres que exigieron respuestas a sus temores a los docentes y directivos.

La presencia de efectivos de la Policía y de los equipos forenses para recoger huellas sumaron preocupación en las familias y muchas decidieron no enviar a sus hijos a la escuela. Mientras tanto, se viralizaron fotos de las pintadas y audios de WhatsApp de papás desesperados pidiendo una solución a gritos.

A paso acelerado la Dirección de Educación Secundaria de la DGE elaboró un protocolo en el que puso blanco sobre negro a la situación: las amenazas responderían a retos virales y la cantidad de casos en Mendoza correspondería a un fenómeno de mimetismo donde algunos alumnos imitaron conductas transgresoras, delictivas y violentas.

adolescentes celu Estiman que las amenazas de tiroteos nacen de un reto viral. Shutterstock

Desde este lugar, las autoridades llamaron al diálogo en las familias para que los adultos responsables expliquen con detalle las consecuencias de las acciones violentas e intimidatorias, sepan el contenido que sus hijos consumen en internet y se acerquen a la realidad de los chicos.

“Diálogo en la familia. Protocolos claros. Prevención sostenida. Frente a un fenómeno global como este, reaccionar no alcanza. Hay que anticiparse. La escuela es clave, pero no puede sola. La respuesta tiene que ser colectiva: Estado, familias y sociedad. Cada uno asumiendo su parte”, dijo el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar en su cuenta de X.

Protocolo para casos de amenazas

En dos días la DGE elaboró un protocolo completo para hacerle frente a los casos de amenazas en las escuelas. Uno de los ejes centrales es extinguir la respuesta de pánico. "Si la institución paraliza su actividad, se refuerza la conducta transgresora. Por tanto, el objetivo es mantener la presencialidad bajo condiciones de seguridad reforzada y trazabilidad absoluta", dice el protocolo.

Además establece tres acciones para prevenir hechos violentos:

inspección previa del establecimiento a cargo de los celadores

adultos en todos lo espacios comunes y sanitarios para que supervisen y aseguren la integridad física de los alumnos

alumnos solo con carpeta y cartuchera (sin mochila)

También establece qué hacer en caso de amenaza:

llamar al 911

avisar al superior jerárquico

preservar la evidencia con una foto

notificar a las familias

abrir el diálogo

Por otro lado, da algunas indicaciones para las familias

diálogo entre padres e hijos

revisión de redes sociales

supervisión de las pertenencias de los chicos

observar las conductas

Protocolo de la DGE

Investigación judicial

Por otro carril avanzan la investigación judicial. Por el momento, todo empieza con el hallazgo de la pintada amenazante, una llamada al 911 y el desplazamiento de la policía hasta la escuela.

Una vez en el lugar, los efectivos entrevistan al director y llevan adelante un procedimiento básico. Después dan intervención al ayudante de fiscal de turno de la Oficina Fiscal de la jurisdicción donde está la escuela. Si es necesario se ordena una consigna policial en la entrada del colegio.

Actualmente, están trabajando para identificar a los autores de las pintadas, y una vez individualizados, los estudiantes y sus padres serán sancionados.

Escuela El Algarrobal Las Heras amenaza de tiroteo día después (dos) Tras la amenaza del miércoles, este jueves hubo presencia policial y menor asistencia. Padres reclaman respuestas y denuncian falta de información clara. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Amenazas de bomba

En 2014, se dio un caso similar en la escuela Normal pero en vez de pintadas con amenazas de tiroteos, los alumnos llamaban a la secretaría y decían que había una bomba en el establecimiento. En dos meses se registraron 35 llamadas. En todas los oportunidades, los alumnos tenían que dejar de lado sus tareas, salir del colegio, cruzar hasta la Plaza Independencia, esperar a que la Brigada de Explosivos revisara el lugar y descartara la amenaza. Recién ahí podían volver a sus pupitres.

Por su parte, las autoridades radicaron más de 10 denuncias para intentar dar con los autores de las amenazas que presumían eran estudiantes de la escuela Normal. En ese momento, la pena por intimidación pública podía ir de los 2 a los 6 años de prisión.

Hacia fin de año ya se habían identificado siete alumnos, dos fueron expulsados y los padres sancionados.