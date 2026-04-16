Amenazas de tiroteo en las escuelas: este es el protocolo que aplica la DGE

Una amenza de tiroteo el miércoles en una escuela de Las Heras desató una seguidilla de casos similares. El protocolo de la DGE.

La DGE elaboró un protocolo especial para los casos de amenazas de tiroteo.

Las escuelas de Mendoza atraviesan un momento turbulento por una serie de amenazas de tiroteos. El hecho inédito puso en marcha una serie de mecanismos en los que intervinieron la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad. Contrarreloj, la DGE elaboró un protocolo para supervisores y equipos directivos para actuar ante amenzas de intimidación pñublica y retos virales.

Paro docente maestros Escuelas Sute El protocolo de la DGE establece los pasos a seguir ante un las amenazas de tiroteo. Alfredo Ponce/ MDZ

El protocolo de la DGE En primer lugar, la DGE identifica a las amenzas detectadas como parte retos virales que podrían corresponder a un fenómeno de mimetismo en el que una personas imita o replica conduct as transgresoras, delictivas o violentas que han sido difundidas previamente a través de los medios de comunicación o redes sociales.

Además, llama a la escuelas a mantener las actividades con normalidad. "Si la instituciónparaliza su actividad, se refuerza la conducta transgresora. Por tanto, el objetivo es mantener la presencialidad bajo condiciones de seguridad reforzada y trazabilidad absoluta", dice el protocolo.

Las acciones clave en las escuelas El protocolo establece tres acciones importantes para prevenir los casos de amenaza de tiroteo: