Amenazas de tiroteo en una escuela de Mendoza: un alumno aseguró que tiene "una 9mm guardada en la mochila"

Este martes, las amenazas sobre un posible atentado en una escuela de Las Heras generaron preocupación y encendieron las alarmas de las autoridades en Mendoza . A los escritos en los baños del establecimiento, ahora se sumaron mensajes que intercambiaron alumnos a través de WhatsApp . Los adolescentes mencionaron un arma de fuego y ahora quedaron en la mira de los detectives.

El caso que fue revelado por MDZ tuvo su inicio el viernes, luego de que el director de la escuela N° 4-143 El Algarrobal , ubicada sobre calle Paso Hondo, en el barrio San Pablo del distrito El Algarrobal , tomó conocimiento de que en el baño de mujeres un grafiti advertía sobre el supuesto ataque: "Brenton Tarrant. Columbine 1999. Tiroteo escolar PRONTO. HIJOS DE PUTA", rezaba el texto escrito con fibrón en los cerámicos de un cubículo.

Claramente, la advertencia hacía referencia a Brenton Tarrant , el terrorista australiano que perpetró los atentados contra dos mezquitas en Christchurch , Nueva Zelanda, el 15 de marzo de 2019 y cumple prisión perpetua desde 2020. Y también a la recordada masacre de Columbine , el tiroteo escolar ocurrido el 20 de abril de 1999 en Colorado , Estados Unidos , en el que los alumnos Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a doce compañeros y un profesor.

Frente a esa situación, las autoridades de la escuela decidieron borrar el escrito y no tomar otras medidas al respecto, para no darle mayor trascendencia al hecho.

No obstante, durante la jornada del lunes, un nuevo mensaje apareció en los sanitarios femeninos: " Tiroteo el 16/04. Columbine. Putos ", decía esta vez. Nuevamente, la escritura fue borrada de la pared y se tomaron medidas internas, sin dar aviso a las autoridades policiales o judiciales.

Pese a eso, diferentes padres de alumnos comenzaron a enterarse en las últimas horas sobre los amenazantes mensajes, por lo que decidieron llamar a la línea de emergencias 911, motivando el desplazamiento de una movilidad cuyo personal dio inicio a las primeras averiguaciones en el lugar.

PORTADA TIROTEO "Tiroteo escolar pronto", el aterrador mensaje escrito en los cerámicos de los baños de una escuela de Mendoza. MDZ.

De la entrevista realizada al director del colegio, se apuntó contra dos alumnos de los cursos superiores, quienes serían familiares de un funcionario policial, y durante la madrugada de este miércoles escribieron en el grupo de WhatsApp integrado por estudiantes. En esa oportunidad, una compañera les preguntó "si ya tenía la 9mm para llevarla el jueves" y uno de los jóven contestó: "Sí, ya tengo la 9mm guardada en la mochila", palabras más, palabras menos.

Esa afirmación aumentó la preocupación entre los directivos del establecimiento, por lo que se activó el protocolo correspondiente de la Dirección General de Escuelas (DGE) para este tipo de casos.

Las medidas frente a los mensajes intimidatorios

Por su parte, el personal policial se comunicó con dos ayudantes fiscales de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, con personal de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), con colegas de la División Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza y hasta con una jueza de un Juzgado Contravencional, pero en todos los casos los funcionarios se negaron a tomar intervención.

A raíz de eso, las actuaciones quedaron archivadas, pero desde la Comisaría 56° se dispuso colocar un efectivo durante los horarios de ingreso y salidas de alumnos, a modo de prevención.

En tanto, se coordinó con el director de establecimiento que este jueves los estudiantes no lleven bolsos ni mochilas y que sólo ingresen con las carpetas en mano. A eso se le sumará la presencia del personal de Cuerpo de Canes y de la División Explosivos para desarrollar una requisa en el interior del edificio escolar, con el fin de descartar que hayan escondido previamente algún arma o dispositivo con el objetivo de atentar contra la vida de los alumnos, docentes y directivos de la escuela.