Amenazas de tiroteos escolares: el mapa de las zonas afectadas y el modus operandi que se repite.

La tranquilidad en las aulas argentinas parece haber quedado en el pasado. Lo que comenzó el 30 de marzo en la localidad santafesina de San Cristóbal se ha transformado en una ola nacional de amenazas de masacres que las políticas de seguridad y educación aún no logran contener. En las últimas horas, instituciones de Neuquén y Buenos Aires se sumaron a la lista de colegios en alerta máxima.

Un patrón inquietante se repite en escuelas técnicas de distintas provincias, con mensajes anónimos redactados en las paredes de los sanitarios. En Neuquén , la EPET N°1 de Cutral Co , un mensaje en los azulejos del baño de varones sentenciaba: “Jueves 16/04, tiroteo. Los voy a matar a todos” . La viralización de la foto entre padres y alumnos obligó a la intervención del comisario local y al refuerzo de la seguridad institucional.

El mismo modus operandi en Avellaneda. Casi en simultáneo, una escuela técnica bonaerense vivió una situación idéntica. Un alumno halló al mediodía la inscripción “Van a morir todos. Tiroteo” con la fecha del día. La escuela activó protocolos de seguridad que incluyeron el control visual de mochilas al ingreso, una medida límite para garantizar la continuidad de las clases.

Pánico en La Matanza: "Iba a matarlos, pero llovió"

Uno de los casos más estremecedores ocurrió hace cuatro días en la localidad de Aldo Bonzi. Un joven de 15 años, exalumno del Colegio Domingo Savio, envió durante 20 días audios e imágenes de armas de fuego a sus excompañeros por WhatsApp.

El adolescente, identificado como S.P.Y., confesó en el grupo de chat que había planeado la masacre para el miércoles pasado, pero que no la llevó a cabo debido a las fuertes tormentas que se desataron en la zona. El hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades educativas ante el hostigamiento digital que escala a planes de violencia real.

El trasfondo: qué es la True Crime Community (TCC)

Las autoridades han comenzado a poner el foco en un fenómeno digital que explicaría esta "epidemia" de amenazas. Un informe de la STIA identificó a la True Crime Community (TCC) como el motor ideológico detrás de estos actos.

Se trata de una comunidad transnacional y descentralizada en internet donde los miembros:

Investigan y emulan a perpetradores de homicidios masivos históricos (como los de Columbine).

Glorifican la violencia como un fin en sí mismo a través de simbología y narrativas compartidas en redes sociales.

Circulan referencias que incitan a ataques indiscriminados con armas de fuego.

Respuestas institucionales que parecen insuficientes

Si bien cada escuela ha activado sus protocolos de crisis y ha dado intervención a la Justicia y la Policía, los mecanismos actuales parecen ir por detrás de la magnitud del problema. El refuerzo de controles de ingreso y las investigaciones posteriores al hecho no logran mitigar el miedo de los padres, quienes temen que una de estas amenazas "copiadas" termine convirtiéndose en una tragedia real.