Motochorros armados interceptaron a una joven, la amenazaron y le robaron una motocicleta en Maipú

La víctima fue sorprendida por dos motochorros que se movilizaban en un rodado sin patente. La amenazaron con un arma de fuego y escaparon con el rodado.

La mujer fue asaltada por motochorros armados que le sustrajeron una motocicleta. (foto ilustrativa).

Una joven de 20 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del domingo en Maipú, cuando dos motochorros armados la interceptaron y le sustrajeron la motocicleta en la que circulaba. Los malvivientes escaparon del lugar tras el hecho.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 22 en inmediaciones de calles Los Valencianos y Agustín Álvarez, cuando la víctima se desplazaba por la zona y fue interceptada por dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta Honda JLH sin dominio colocado.

La amenazaron y le robaron la moto Tras interceptar a la víctima, los delincuentes la empujaron y, mediante amenazas con un arma de fuego, le exigieron la entrega de una motocicleta Honda CB 125 Twister.Tras concretar el robo, los malvivientes escaparon rápidamente y desaparecieron de la zona antes de la llegada del personal policial.