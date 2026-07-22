"Tenés los días contados": amenazaron de muerte a una exempleada de Wachitas Bar por denunciar prostitución
La mujer aseguró que fue intimidada tras denunciar presuntos hechos de prostitución y venta de drogas vinculados a Wachitas Bar.
Una extrabajadora del establecimiento nocturno relacionado con el femicidio de Agostina Vega en Córdoba conocido como Wachitas Bar afirmó haber recibido amenazas de muerte luego de denunciar manejos de prostitución y venta de drogas allí.
"Tenés los días contados, vos y tu familia. Tengo una sorpresa para vos y todos los tuyos. Cuatro bombitas molotov, no se salva ni el custodia", sostenían los mensajes que le llegaron a la mujer desde una cuenta anónima.
De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, la denunciante identificada como Carla brindó detalles sobre el papel de Soledad Andreani, la mujer que le prestó el auto a Claudio Barrelier e imputada por encubrimiento en relación al femicidio de Agostina, en el marco de una presunta estructura delictiva vinculada al local de paredes rojas ubicado sobre la calle Ituzaingó.
Siguiendo al abogado de la extrabajadora, Eduardo Melina Allende, las amenazas habrían sido enviadas a través de la aplicación de Instagram, y que la persona tenía conocimiento de la dirección exacta de la vivienda de la mujer, además de los movimientos cotidianos de su familia.
Qué es Wachitas Bar
Wachitas Bar, un establecimiento nocturno de la ciudad de Córdoba identificado con la escena del rock local, quedó en el centro de la investigación por el femicidio de Agostina Vega debido al vínculo de una de las personas involucradas en la causa con el local. Durante el avance del expediente, el comercio fue clausurado de manera preventiva mientras la Justicia desarrollaba distintas medidas.
El vínculo con la investigación por el femicidio
La principal conexión surgió a través de Soledad Andreani, quien se presentaba como productora de eventos del bar y era la propietaria del Ford Ka que, según la hipótesis de la fiscalía, fue utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio, para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado.
Andreani también aparecía vinculada a RUMIHUASI Producciones y fue señalada por la familia de Agostina como una presunta colaboradora de Barrelier, luego de haberle prestado el vehículo con el argumento de que debía llevar ropa a un familiar.
En sus redes sociales, la mujer había manifestado públicamente su cercanía con el establecimiento. En una publicación llegó a definirlo como "un bar en el cual me costó mucho más que otro hacerlo propio, pero hoy no me imagino mi vida sin él; debe ser la única relación tóxica que tengo en mi vida".
El descargo del bar y la clausura preventiva
Tras quedar asociado al caso, Wachitas Bar difundió un comunicado para desvincularse de la investigación y de Andreani. En ese texto sostuvo que el establecimiento "no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que son objeto de investigación" y aclaró que las personas mencionadas públicamente "no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento".
Además, desde el comercio señalaron que colaboraron con los procedimientos judiciales realizados en el lugar y afirmaron que las inspecciones no arrojaron elementos que vincularan al bar con la causa. Pese a ello, el local permaneció clausurado de manera preventiva mientras avanzaba la investigación judicial.