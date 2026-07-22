"Tenés los días contados": amenazaron de muerte a una exempleada de Wachitas Bar por denunciar prostitución

La mujer aseguró que fue intimidada tras denunciar presuntos hechos de prostitución y venta de drogas vinculados a Wachitas Bar.

Luego del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la Fiscalía comenzó a investigar Wachitas Bar para determinar si estaba implicado en el caso o no.

Una extrabajadora del establecimiento nocturno relacionado con el femicidio de Agostina Vega en Córdoba conocido como Wachitas Bar afirmó haber recibido amenazas de muerte luego de denunciar manejos de prostitución y venta de drogas allí.

"Tenés los días contados, vos y tu familia. Tengo una sorpresa para vos y todos los tuyos. Cuatro bombitas molotov, no se salva ni el custodia", sostenían los mensajes que le llegaron a la mujer desde una cuenta anónima.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, la denunciante identificada como Carla brindó detalles sobre el papel de Soledad Andreani, la mujer que le prestó el auto a Claudio Barrelier e imputada por encubrimiento en relación al femicidio de Agostina, en el marco de una presunta estructura delictiva vinculada al local de paredes rojas ubicado sobre la calle Ituzaingó.

Siguiendo al abogado de la extrabajadora, Eduardo Melina Allende, las amenazas habrían sido enviadas a través de la aplicación de Instagram, y que la persona tenía conocimiento de la dirección exacta de la vivienda de la mujer, además de los movimientos cotidianos de su familia.

Qué es Wachitas Bar Wachitas Bar, un establecimiento nocturno de la ciudad de Córdoba identificado con la escena del rock local, quedó en el centro de la investigación por el femicidio de Agostina Vega debido al vínculo de una de las personas involucradas en la causa con el local. Durante el avance del expediente, el comercio fue clausurado de manera preventiva mientras la Justicia desarrollaba distintas medidas.