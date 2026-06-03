Qué es el "Wachitas Bar": entre la escena del rock y la investigación por el femicidio de Agostina Vega

El establecimiento nocturno conocido como "Wachitas Bar" , ubicado en la ciudad de Córdoba y vinculado tradicionalmente al ambiente del rock local, se encuentra actualmente clausurado debido a su conexión con la investigación del femicidio de la menor Agostina Vega. La conexión con el caso y el comunicado que emitieron.

El vínculo principal con el caso surge a través de Soledad Andreani , quien se presentaba públicamente como productora de eventos de dicho recinto y es la propietaria del automóvil Ford Ka que, según la fiscalía, fue utilizado por el principal sospechoso, Claudio Barrelier , para trasladar los restos de la víctima hacia un descampado.

La relación de Andreani con el bar era profunda y pública, al punto de que en sus redes sociales describía al comercio como un espacio que le costó "hacer propio" y al cual llegó a calificar irónicamente como su única "relación tóxica". Andreani, quien también figura como parte de "RUMIHUASI Producciones", quedó en el centro de la polémica tras ser señalada por los familiares de la víctima como presunta cómplice de Barrelier, su expareja, a quien le prestó su vehículo el lunes feriado 25 de mayo bajo el pretexto de que el hombre necesitaba llevar ropa a un familiar.

En torno a este club nocturno, una de las publicaciones de la mujer lo describió como: " Un bar en el cual me costó mucho más que otro hacerlo propio, pero hoy no me imagino mi vida sin él; debe ser la única relación tóxica que tengo en mi vida ".

Sin embargo, en las últimas horas, y a raíz de los hechos que la vinculan con el caso de Agostina Vega, la cuenta oficial de este bar salió a desligarse de la situación y de Andreani: "El bar 'WACHITAS BAR' no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Asimismo, deseamos aclarar que las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta".

image

"Como cualquier empresa, nuestro comercio no tiene injerencia en la vida privada, relaciones personales o actividades particulares de empleados, clientes o terceros fuera del ámbito laboral", continuó el comunicado.

Además, aseguraron que se realizaron trabajos de la policía dentro del local: "Cuando las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes en nuestras instalaciones, colaboramos de manera inmediata y total, permitiendo el acceso y la revisión de las mismas, demostrando nuestra absoluta disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Como resultado, no se encontró ningún elemento que vincule al establecimiento con la investigación en cuestión".

No obstante, en las últimas horas se informó que, de manera preventiva, este bar fue clausurado mientras avanza la investigación.