Buscan a un ciudadano polaco por el presunto femicidio de su pareja en Córdoba

La investigación por la muerte de Luciana Ojeda, dio un giro decisivo en las últimas horas. Lo que inicialmente era una causa por "muerte de etiología dudosa" pasó a ser investigado como femicidio y la Justicia de Córdoba ordenó la captura nacional e internacional de Jan Lu Korzeniecki, un ciudadano polaco que era pareja de la víctima y permanece prófugo.

El fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno, imputó al sospechoso por el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género, luego de los primeros resultados de la autopsia y de las pruebas reunidas durante la investigación.

Luciana fue encontrada sin vida el pasado miércoles 15 de julio en un departamento ubicado sobre calle Ituzaingó al 600, en pleno barrio Nueva Córdoba. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 y, al ingresar a la vivienda, encontró a la mujer sin signos vitales y con evidentes lesiones compatibles con un hecho violento.

De acuerdo con la reconstrucción de la causa, Korzeniecki convivía con la víctima desde principios de julio. Había llegado a Córdoba desde Europa pocos días antes del crimen y era la tercera vez que visitaba la ciudad para encontrarse con Luciana , con quien mantenía una relación desde hacía varios meses tras haberse conocido por Internet.

Los investigadores sostienen que, luego de la muerte de la mujer, el ciudadano polaco abandonó el departamento y desde entonces no volvió a ser localizado. Esa circunstancia motivó el pedido de captura internacional mientras continúan las tareas para establecer su paradero.

La familia de Luciana aseguró que el acusado tenía antecedentes de comportamientos violentos y problemas con el consumo de alcohol. Según denunciaron, días antes del crimen había protagonizado un episodio en el que destruyó pertenencias de la mujer con un martillo, además de agredirla físicamente. Una compañera de trabajo también declaró que la víctima le había contado que sufría episodios de violencia y que presentaba lesiones en sus brazos.

Botón antipánico que se activó

Otro dato que forma parte del expediente es que Luciana contaba con un botón antipánico debido a una denuncia previa por violencia de género contra una expareja, quien actualmente permanece detenido. El día del hecho, ese dispositivo se activó y una comisión policial acudió al domicilio donde finalmente halló el cuerpo de la mujer.

Con este caso, Córdoba suma al menos seis femicidios en lo que va de 2026, una cifra que vuelve a encender la alarma sobre la violencia de género en la provincia. Mientras la investigación avanza, la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de la pareja y dar con el sospechoso, cuya búsqueda ya fue extendida a nivel internacional.