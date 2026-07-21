Femicidio en Rosario: mató a su pareja de un balazo y se entregó tras estar prófugo

Un joven de 20 años se presentó ante la Policía tras permanecer prófugo por el crimen de su pareja, Lara Caraballo, ocurrido el pasado domingo en Rosario.

El femicidio de Lara Caraballo ya cuenta con un detenido. Su pareja, quien estuvo horas prófugo y se entregó.

La investigación por el femicidio de Lara Caraballo, de 20 años, perpetrado el domingo, dio un giro cuando el presunto asesino se entregó horas después en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI). Se trata de su novio, identificado como Axel, un joven también de 20 años.

El trágico episodio tuvo lugar durante las primeras horas de la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en la calle Bielsa al 6200, casi esquina con Campbell. Vecinos de la zona alertaron a la policía tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a la víctima con un impacto de bala en el mentón; los médicos confirmaron que la joven ya se encontraba sin vida.

Según la reconstrucción inicial, la pareja se encontraba dentro de una habitación cuando se escuchó el disparo. La madre del supuesto femicida declaró ante los investigadores que vio a su hijo salir del cuarto, quien le manifestó que el disparo "se le escapó". Acto seguido, el joven huyó del lugar en bicicleta llevándose consigo el arma de fuego. En la escena del crimen, las autoridades no lograron incautar ningún arma.

La entrega del acusado y los detalles de la investigación Tras emitirse una orden de captura, se entregó a las 21 del mismo domingo en la sede policial de Lamadrid al 500, acompañado por su abogado. Actualmente, permanece detenido a disposición de la justicia.

La causa está a cargo de la fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval), Noelia Navone, quien analiza imputar al joven por el delito de femicidio y portación ilegal de arma de fuego, dado que el sospechoso no figura como usuario legítimo.