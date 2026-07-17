El acusado por el femicidio transversal en Maipú ya había sido condenado por un brutal asesinato

Carlos Alberto Zalazar Ábalos se transformó recientemente en uno de los prófugos más buscados de la provincia. El hombre, de 44 años, está sospechado de matar al novio de su expareja, Hugo Alberto Domínguez Cornejo (53), días atrás en Maipú . En medio de la investigación por femicidio transversal , trascendió que el acusado contaba con un antecedente por un brutal asesinato .

Fuentes judiciales y policiales consultadas por MDZ revelaron que Zalazar Ábalos, conocido por el apodo Cepe, fue condenado hace más de 15 años por el crimen Oscar Julio Herrera , un hombre de 44 años que fue ultimado el 9 de junio de 2010 en una obra en construcción que se desarrollaba en avenida Godoy Cruz de San Jose, Guaymallén , donde uno de ellos trabajaba.

Terminada la jornada laboral, ya durante la madrugada del mencionado día, los dos hombres, que tenían una relación de amistad, se quedaron compartiendo una ronda de cervezas. En medio los tragos y charlas, iniciaron una discusión que se fue potenciando por el nivel de alcoholización que ambos presentaban.

La pelea subió de tono y escaló a un confrontamiento físico en el que Zalazar Ábalos tomó una botella de vidrio de las cervezas que estaban consumiendo y le propinó un fortísimo golpe en la cabeza a Herrera. Acto seguido, tomó un trozo de vidrio del mismo envase, que se destruyó por el impacto, y lo utilizó para apuñalar a la víctima en el cuello.

Tras eso, el agresor huyó de la escena, dejando a su amigo tendido en el suelo y agonizando. Algunas horas después, Herrera fue hallado sin vida por el dueño de la propiedad en construcción, quien dio aviso a las autoridades.

Dos días después del hecho de sangre, más precisamente el 11 de junio a las 14, personal de la División Homicidios logró capturar al sospechoso en las inmediaciones del barrio Malcayaes, en Maipú. Tras eso, fue imputado por el delito de homicidio simple y quedó alojado en un penal provincia.

Confesión y rápida condena

Poco más de seis meses después del asesinato de Herrera, el abogado defensor de Zalazar Ábalos y el fiscal de la Sexta Cámara del Crimen, Felipe Seisdedos, arreglaron definir la causa mediante un juicio abreviado final.

Los detectives no descartaban que Zalazar Ábalos haya salido del país y, por eso, solicitaron la orden de captura internacional. MDZ.

De esa manera, Zalazar Ábalos reconoció la autoría del crimen de su amigo y fue sentenciado a la pena de 9 años de cárcel, de acuerdo con la información a la que accedió este portal.

Casi ocho años más tarde, el 23 de marzo de 2018, el juez Sebastián Sarmiento le otorgó la libertad condicional al Cepe, que terminó de purgar la pena impuesta fuera de la cárcel.

Prófugo y con pedido de captura internacional

Desde ese entonces, Zalazar Ábalos no había vuelto a registrar problemas con la ley, más allá de ser aprehendido de manera preventiva en la vía pública o por averiguacion de antecedentes. No obstante, el viernes de la semana pasada testigos lo marcaron como el autor del crimen de Hugo Domínguez Cornejo, por lo que nuevamente quedó bajo la mira de los detectives mendocinos.

En tanto, luego de varios días de búsqueda, las autoridades a cargo de la investigación decidieron solicitar el pedido de captura internacional del sospechoso, ya que no descartaban que pueda haber salido del país con el objetivo de manterse en la clandestinidad.

El asesinato en Maipú

La reconstrucción inicial de los investigadores indica que Hugo Domínguez Cornejo caminaba por el cruce de calles La Pampa y Blas Parera junto a su novia y una amiga de ella. En esa intersección, fueron sorprendidos por Zalazar Ábalos, quien le propinó al hombre una puñalada en el pecho, surge de la pesquisa

Las dos testigos indicaron que el sospechoso se alejó de la escena portando el cuchillo tipo carnicero, con cabo de plástico negro, que utilizó durante la agresión.

Hugo Domínguez, la víctima del asesinato en Maipú. MDZ.

Mientras las mujeres pedían auxilio y las movilidades policiales se desplazaban hasta el teatro del hecho, Zalazar Ábalos se dirigó hacia el asentamiento del barrio Parque Norte, donde vivía su expareja y le incendio la casa, de acuerdo con la instrucción.

Lo cierto es que, posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y confirmó el deceso de Domínguez Cornejo, por lo que se le dio intervención al personal judicial y policial de Homicidios para iniciar las tareas poscrimen correspondientes.