Las pruebas que complican a los dos hermanos acusados de matar al adolescente en alta montaña

Los hermanos Piotto Díaz pasaron a la cárcel tras ser acusados de matar a Lucas Iván Cruz. Los testimonios claves y el sospechoso que falta detener.

Los hermanos, Ángel y Jonathan Piotto Díaz, pasaron a la cárcel tras ser acusados de matar a Gabriel Cruz Jara en Polvaredas.

Los hermanos Ángel David y Jonathan Gustavo Piotto Díaz pasaron a la cárcel este miércoles tras ser formalmente acusados de matar a Lucas Iván Cruz Jara, el adolescente de 17 años acribillado a puñaladas en Polvaredas. Los sospechosos quedaron comprometidos por las declaraciones de un hermano de la víctima y otro testigo presencial.

De las declaraciones que aportaron los dos testigos estrella de la causa, surgió que hubo un tercer sujeto que participó de la brutal agresión con armas blancas que condujo a la trágica muerte del menor de edad. Se trata de Brian Alfredo Toconas, un joven de 26 años y domiciliado en Punta de Vacas, quien todavía resta por detener en la causa liderada por el fiscal de Homicidios Oscar Malla.

En caso de sea capturado en las próximas horas, lo más probable es que tenga el mismo destino de los hermanos Piotto Díaz, es decir, será imputado por homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa y pasará a un penal provincial.

Dos peleas previas y una vieja bronca Por su parte, mientras continuaba la búsqueda del tercer sospechoso, los detectives del caso profundizaban cada vez más la pesquisa con el objetivo de reconstruir las horas previas al asesinato. En ese sentido, de las testimoniales recolectadas se pudo establecer que durante esa fatídica jornada del domingo, antes del hecho de sangre, se produjeron otras dos peleas entre la familia de Cruz Jara y los Piotto Díaz.

Ese conflicto entre familias, en el que también intervinieron otros vecinos de la zona que inicialmente fueron aprehendidos y luego terminaron siendo liberados, venía acarreándose desde hacía un largo tiempo. Al parecer, cada tanto se volvía a "activar" la bronca y usualmente se registraban peleas de este tipo.