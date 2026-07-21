Crimen en Polvaredas: imputaron a dos hermanos por el asesinato y liberaron a otros tres aprehendidos

La investigación por el asesinato de Lucas Iván Cruz Jara (17), ocurrido el domingo en la localidad cordillerana de Polvaredas , atravesó momentos clave en las últimas horas. El fiscal de Homicidios Oscar Malla imputó a Ángel David y Jonathan Gustavo (35) Piotto Díaz (34) como presuntos coautores del ataque, mientras que liberó a los otros tres sospechosos aprehendidos inicialmente.

De acuerdo con información judicial , ambos fueron acusados por el delito de homicidio simple en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa , esto últimos es por las graves lesiones que sufrió el hermano de la víctima fatal, quien permanece hospitalizado.

La otra novedad de la causa fue que la Fiscalía ordenó la libertad de las tres personas que permanecían aprehendidas desde la noche del crimen.

Entre ellas se encontraba Luis Diego Videla (25) , quien había sido señalado en un primer momento como uno de los principales sospechosos debido a que fue detenido en el lugar de la pelea junto a su pareja.

En la nota publicada este lunes, MDZ había adelantado que las pruebas reunidas hasta ese momento no alcanzaban para sostener una imputación por homicidio contra Videla y que la pesquisa comenzaba a concentrarse en los hermanos Piotto Díaz, quienes ahora quedaron formalmente imputados.

Una pelea entre familias que terminó con un adolescente asesinado

El crimen ocurrió el domingo por la noche en el barrio Cuadro Estación, en Polvaredas, donde desde hacía tiempo existían conflictos entre dos familias de la localidad.

Gabriel Cruz, la víctima del asesinato. MDZ.

En medio de una violenta pelea, Lucas Iván Cruz Jara recibió múltiples puñaladas, una de ellas en el tórax, y murió poco después en el Hospital Dr. Luis Chrabalowski, de Uspallata. Su hermano también fue atacado con un arma blanca y sufrió al menos diez heridas cortopunzantes, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Central.

Con las nuevas imputaciones, la investigación dio un vuelco respecto de las primeras horas del caso y ahora la fiscalía buscará determinar el grado de participación que tuvieron los hermanos Piotto Díaz en el ataque que terminó con la vida del adolescente y dejó gravemente herido a su hermano.