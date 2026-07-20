"Busco al asesino de mi hijo": asesinaron a sangre fría a un joven y su mamá pide ayuda en redes sociales

Un violento episodio sacudió a la ciudad de Santa Fe el domingo 12 de este mes, cuando Emanuel Mendoza, un joven de 18 años , fue asesinado por sujetos que se desplazaban en motocicleta. El hecho, que es investigado por las autoridades locales, ocurrió en las inmediaciones del barrio Liceo Norte . La madre de la víctima hizo un llamamiento en redes sociales para dar con el asesino: " Un testigo clave es lo que necesitamos ".

El cuerpo de la víctima fue descubierto alrededor de las 3.30 en el cruce de la avenida Gorriti y Gobernador Servando Bayo. Al llegar al lugar, los uniformados de la policía santafesina constataron que Mendoza ya no presentaba signos vitales, tras haber recibido un certero impacto de arma de fuego en la región del rostro .

Actualmente, efectivos de la Policía de Investigaciones (P.D.I.) llevan adelante diversos procedimientos con el objetivo de identificar y localizar a los autores del crimen. Por el momento, el hecho fue caratulado preventivamente como homicidio.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos del área, el ataque fue ejecutado por "motoqueros" , quienes luego de disparar escaparon a gran velocidad y se ocultaron entre las calles del vecindario.

Horas después del asesinato de Mendoza, su madre compartió un posteo en redes sociales pidiendo información que ayude a dar con los responsables: "La vida duele y no hay respuestas, más allá de que la justicia ya está actuando . Un testigo clave es lo que necesitamos" , escribió la mujer, y luego sumó: "No busco involucrar a nadie, y tampoco quiero a un perejil preso... BUSCO AL ASESINO DE MI HIJO".

El sentido mensaje sigue con una reflexión de la mujer, asegurando que el homicida "TIENE QUE PAGAR, NO PUEDE ANDAR POR LA VIDA ARREBATANDO LA VIDA DE GENTE INOCENTE PORQUE SÍ... Lo que pasó hoy, yo no se lo deseo a nadie, la vida no te prepara para esto".

"Por eso le pido que me ayuden, por favor, porque hoy es mi hijo, pero mañana quién sabe... Si estos ASESINOS SIGUEN SUELTOS, VAN A SEGUIR MATANDO", remató.

A este posteo se sumó el de otra familiar de Mendoza, quien reiteró el llamado a la comunidad y detalló: "Cualquier dato, por más pequeño o insignificante que parezca, puede ser muy importante para esclarecer lo sucedido. Si fuiste testigo o escuchaste algo, por favor, comunícate con la familia o con las autoridades".

Sobre el fallecido, describió: "Nos arrebataron a un ser querido, un joven inocente, y lo único que pedimos es Justicia. Ayúdanos a que la verdad salga a la luz".