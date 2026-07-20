Horror en José C. Paz: hallaron a una joven muerta en un pozo ciego tras la confesión del asesino

Karina Cáceres estaba desaparecida desde el lunes pasado. Encontraron su cuerpo en José C. Paz luego de que su presunto asesino confesara el delito.

El hallazgo del cuerpo de Karina Cáceres, una joven de 22 años que permanecía desaparecida desde el pasado 13 de julio, conmocionó a los vecinos de José C. Paz. Los restos de la víctima fueron encontrados este sábado dentro de un pozo séptico en una vivienda del barrio Sol y Verde.

La desaparición de Karina fue denunciada por su pareja, quien sostuvo que, tras una discusión por celos en la madrugada del lunes, se fue a dormir y, al despertar, la joven ya se había retirado de la vivienda. Sin embargo, la investigación dio un giro determinante gracias al análisis de las cámaras de seguridad.

Las filmaciones mostraron que, alrededor de las 6 del día de su desaparición, Karina caminaba por las calles Finlandia y Austria junto a un hombre mientras trasladaba una bicicleta. Al difundirse públicamente estas imágenes el 18 de julio, los familiares del sujeto lo identificaron como Ignacio Daniel González (35) y alertaron a la Policía tras recibir una llamada de este, en la que confesaba haber asesinado a la joven y ocultado su cuerpo.

Allanamiento y macabro hallazgo en José C. Paz Tras esto, la Justicia ordenó un operativo de urgencia en un domicilio de la calle Suecia. En el lugar, bomberos y peritos confirmaron el macabro hallazgo del cadáver dentro del pozo ciego. Además del cuerpo, los investigadores secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por el sospechoso en los videos, ropa perteneciente a la víctima y su bicicleta, la cual había sido cortada en varios pedazos.

El sospechoso, González, había huido hacia la ciudad de Charata, Chaco, el mismo día de la desaparición. Allí se presentó de manera espontánea en una comisaría local para confesar el crimen y quedó inmediatamente detenido.