Múltiples operativos en Ciudad terminaron con detenidos, bienes recuperados y hechos delictivos esclarecidos

Una serie de operativos coordinados entre el cuerpo de preventores de la Ciudad de Mendoza , el sistema de videovigilancia municipal , el programa Ojos en Alerta y la Policía de Mendoza permitió esclarecer distintos hechos delictivos registrados durante los últimos días en la capital provincial.

Desde el municipio destacaron que la articulación entre la tecnología , la participación ciudadana y la presencia permanente de preventores en la vía pública continúa siendo una herramienta clave para responder con rapidez ante situaciones de inseguridad y colaborar con las investigaciones.

Uno de los procedimientos de mayor relevancia ocurrió en las inmediaciones del Parque O'Higgins , donde las cámaras de monitoreo detectaron a varias personas persiguiendo y golpeando a un hombre.

Al llegar al lugar, los preventores entrevistaron al involucrado, quien aseguró haber sido víctima de un robo , mientras que el resto de las personas lo acusaba de haber cometido un presunto abuso . Debido a la tensión generada, fue necesario solicitar apoyo de móviles municipales y de la Policía provincial. Finalmente el hombre señalado por el supuesto abuso fue trasladado al Polo Judicial y los demás involucrados quedaron a disposición de la Comisaría 33 .

Uno de los procedimientos realizados en Plaza Italia.

Otro de los hechos se registró en las inmediaciones de Plaza Italia, donde un vecino alertó a preventores sobre el robo de un par de zapatillas y dos viseras que se encontraban en su camioneta. Mediante el seguimiento realizado con las cámaras municipales, el sospechoso fue localizado y aprehendido por efectivos policiales, recuperándose todos los elementos sustraídos.

En tanto, el sistema de monitoreo también fue determinante para esclarecer un robo agravado ocurrido en la intersección de calle 9 de Julio y Güemes. Luego de que un delincuente amenazara con un arma blanca a la víctima y escapara del lugar, las cámaras de seguridad permitieron seguir su recorrido hasta que fue interceptado y detenido. Si bien el teléfono celular robado no pudo ser recuperado, el sospechoso fue trasladado a Comisaría para continuar con las actuaciones judiciales.

Intento de usurpación y robo a un vehículo

A través del programa Ojos en Alerta también se recibió un aviso sobre un intento de usurpación en una vivienda desocupada ubicada en Callejón Vigil y Paso de los Andes. Preventores interceptaron a tres personas y comprobaron que una de las mujeres registraba una medida pendiente de averiguación de paradero. Debido a su estado de embarazo, la Policía dispuso notificarla en el lugar, mientras que uno de los hombres fue aprehendido y trasladado para continuar con el procedimiento.

Por último, preventores intervinieron en un robo cometido en un automóvil estacionado en la esquina de calle España y Necochea. Tras recibir el alerta, el Centro de Monitoreo inició el seguimiento del sospechoso mediante las cámaras de videovigilancia hasta que fue interceptado en calle Patricias Mendocinas y Gutiérrez. Durante el procedimiento se recuperaron camperas, un equipo de mate con termo y otros objetos que habían sido sustraídos del vehículo. Posteriormente, el detenido fue trasladado al Polo Judicial y personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes.