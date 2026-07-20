Múltiples operativos en Ciudad terminaron con detenidos, bienes recuperados y hechos delictivos esclarecidos
Los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la capital y permitieron detener sospechosos, recuperar elementos robados y asistir en investigaciones.
Una serie de operativos coordinados entre el cuerpo de preventores de la Ciudad de Mendoza, el sistema de videovigilancia municipal, el programa Ojos en Alerta y la Policía de Mendoza permitió esclarecer distintos hechos delictivos registrados durante los últimos días en la capital provincial.
Los procedimientos se desarrollaron en diferentes sectores del departamento y derivaron en aprehensiones, recuperación de objetos sustraídos e intervenciones judiciales.
Desde el municipio destacaron que la articulación entre la tecnología, la participación ciudadana y la presencia permanente de preventores en la vía pública continúa siendo una herramienta clave para responder con rapidez ante situaciones de inseguridad y colaborar con las investigaciones.
Intervenciones en distintos puntos de la Ciudad
Uno de los procedimientos de mayor relevancia ocurrió en las inmediaciones del Parque O'Higgins, donde las cámaras de monitoreo detectaron a varias personas persiguiendo y golpeando a un hombre.
Al llegar al lugar, los preventores entrevistaron al involucrado, quien aseguró haber sido víctima de un robo, mientras que el resto de las personas lo acusaba de haber cometido un presunto abuso. Debido a la tensión generada, fue necesario solicitar apoyo de móviles municipales y de la Policía provincial. Finalmente el hombre señalado por el supuesto abuso fue trasladado al Polo Judicial y los demás involucrados quedaron a disposición de la Comisaría 33.
Otro de los hechos se registró en las inmediaciones de Plaza Italia, donde un vecino alertó a preventores sobre el robo de un par de zapatillas y dos viseras que se encontraban en su camioneta. Mediante el seguimiento realizado con las cámaras municipales, el sospechoso fue localizado y aprehendido por efectivos policiales, recuperándose todos los elementos sustraídos.
En tanto, el sistema de monitoreo también fue determinante para esclarecer un robo agravado ocurrido en la intersección de calle 9 de Julio y Güemes. Luego de que un delincuente amenazara con un arma blanca a la víctima y escapara del lugar, las cámaras de seguridad permitieron seguir su recorrido hasta que fue interceptado y detenido. Si bien el teléfono celular robado no pudo ser recuperado, el sospechoso fue trasladado a Comisaría para continuar con las actuaciones judiciales.
Intento de usurpación y robo a un vehículo
A través del programa Ojos en Alerta también se recibió un aviso sobre un intento de usurpación en una vivienda desocupada ubicada en Callejón Vigil y Paso de los Andes. Preventores interceptaron a tres personas y comprobaron que una de las mujeres registraba una medida pendiente de averiguación de paradero. Debido a su estado de embarazo, la Policía dispuso notificarla en el lugar, mientras que uno de los hombres fue aprehendido y trasladado para continuar con el procedimiento.
Por último, preventores intervinieron en un robo cometido en un automóvil estacionado en la esquina de calle España y Necochea. Tras recibir el alerta, el Centro de Monitoreo inició el seguimiento del sospechoso mediante las cámaras de videovigilancia hasta que fue interceptado en calle Patricias Mendocinas y Gutiérrez. Durante el procedimiento se recuperaron camperas, un equipo de mate con termo y otros objetos que habían sido sustraídos del vehículo. Posteriormente, el detenido fue trasladado al Polo Judicial y personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes.