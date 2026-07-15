Dos mendocinos quedaron detenidos en Chile tras intentar ingresar armas ocultas por el paso Los Libertadores

Los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia Chilena por tráfico de armas y contrabando.

Dos mendocinos fueron detenidos en el Complejo Fronterizo Los Libertadores luego de ser descubiertos cuando intentaban ingresar de manera ilegal armas de fuego y municiones a Chile. Ambos quedaron imputados por los delitos de tráfico de armas y contrabando, y la Justicia chilena les dictó la prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Tal como informó Los Andes Online de Chile, los procedimientos fueron realizados en operativos independientes por personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Carabineros, quienes detectaron las maniobras durante los controles de ingreso al país. Las dos causas quedaron a disposición del Ministerio Público, que ordenó el trabajo conjunto de los organismos intervinientes para el secuestro y análisis de las evidencias.

El arsenal secuestrado El primero de los casos ocurrió durante la inspección de un colectivo de pasajeros que había partido desde Mendoza con destino a Santiago. Durante la revisión, los fiscalizadores controlaron a un pasajero de 58 años y advirtieron que llevaba objetos sujetos a la altura del abdomen mediante una faja.

Tras una inspección más exhaustiva, los funcionarios encontraron dos pistolas Glock, modelos 17 y 45, ambas calibre 9 milímetros, cuyos números de serie habían sido borrados. Además, el hombre transportaba tres cargadores con capacidad para 17 proyectiles, un cargador rápido y accesorios para las armas. Según la investigación, el armamento iba a ser comercializado en el mercado ilegal.

El segundo procedimiento se registró durante el control de un automóvil particular que viajaba desde Córdoba con destino a la ciudad chilena de Los Andes. Siempre según la información difundida por Los Andes Online, el conductor, un ciudadano argentino de 53 años, ocultaba una pistola Bersa Thunder 9 calibre 9 milímetros desarmada y distribuida en distintos compartimentos del vehículo.