Amenazaron a la mamá de Claudio Barrelier y le pusieron custodia policial en su casa

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega sigue sumando pruebas y testimonios, el caso puso el foco sobre el entorno familiar de Claudio Barrelier , único detenido por el crimen. Este martes, la Policía dispuso una consigna frente a la vivienda de su madre, Viviana , luego de que la mujer recibiera amenazas .

En un primer momento, la presencia policial en la propiedad ubicada en la esquina de Tucumán y Fray José León Torres, de barrio Alta Córdoba, fue interpretada como un allanamiento. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que el operativo tenía como objetivo brindar protección a la familia del acusado.

La situación refleja el nivel de conmoción social que provocó el asesinato de la adolescente de 14 años. En la vivienda, además de Viviana, residen su madre de 85 años, una hija y dos nietos, quienes también quedaron expuestos a las consecuencias del caso.

Por orden de la fiscalía que investiga el femicidio, la Policía ya había realizado un allanamiento en la vivienda de la madre de Claudio Barrelier, Viviana. El procedimiento se llevó adelante para aportar a la reconstrucción de los movimientos del sospechoso durante los días posteriores a la desaparición de la joven.

Hasta el momento, no se informó qué elementos buscaban ni si hubo secuestro de pruebas relevantes para el expediente.

“Lo desconozco como hijo”

Quebrada por el llanto y rodeada por una guardia periodística instalada frente a su casa, Viviana volvió a hablar públicamente este martes. Su primera frase resumió el impacto que le produjo conocer las acusaciones contra su hijo. “Lo desconozco como hijo”, expresó.

mama de claudio barrelier

A continuación, pidió disculpas a la familia de la víctima y a toda la comunidad. “Pido perdón a todo el mundo, a la población. Esto me desbordó. Estoy destruida. Le pido perdón a esa familia”, sostuvo entre lágrimas, mientras que subrayó que el accionar de su hijo "arruinó dos familias".

La mujer explicó que días atrás había defendido públicamente a Barrelier porque creía en su inocencia. “¿Ustedes me entienden como madre? Yo creía en mi hijo. Creía que era mi nieta la que aparecía en las imágenes, pero me defraudó”, afirmó.

"La hija ya sabe todo"

También recordó que años atrás había confiado en la versión de su hijo cuando enfrentó una denuncia por violencia de género. “Me dijo que era una cama y yo le creí”, reconoció.

Durante la entrevista, Viviana aseguró que no encuentra explicación para lo sucedido. “¿Por qué hizo esta barbaridad? ¿Esta monstruosidad? ¿Por qué? No lo voy a entender nunca”, repitió una y otra vez.

La mujer reveló además que no tuvo contacto con su hijo desde que fue detenido y que desconoce si podrá visitarlo en el futuro. Uno de los momentos más emotivos de sus declaraciones estuvo relacionado con la hija de Barrelier, de 11 años. “Ya sabe todo, se lo contamos. Está muy triste”, contó.