La ayuda económica a Claudio Barrelier y el desesperado pedido de madre: el vínculo entre Melisa Heredia y el acusado por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, continúa revelando detalles sobre la relación que existía entre la familia de la víctima y Claudio Barrelier , el único detenido por el crimen.

Melisa Heredia , madre de la menor, confirmó que mantenía un vínculo de confianza con el acusado y aseguró que incluso colaboró económicamente para que recuperara la libertad cuando estuvo detenido en una causa anterior por secuestro y privación ilegítima de la libertad .

En una entrevista concedida días atrás, Heredia relató que tanto ella como otras personas cercanas organizaron una colecta para ayudar a Barrelier y a su familia cuando enfrentaba problemas judiciales.

"Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta y ayudamos mucho a su familia porque todos creíamos que era inocente ", expresó la mujer, quien aseguró desconocer los antecedentes y detalles de aquella causa.

El audio en el que implora por Agostina

Tras la desaparición de la adolescente, Heredia le envió un desgarrador mensaje de voz al ahora principal sospechoso. En el audio, la madre le suplica que tenga piedad y le devuelva a su hija.

"Claudio, por favor, tené piedad con mi hija. Nosotras no te hicimos nada. Deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño", se escucha decir a la mujer en una grabación que se difundió durante la investigación.

La versión de Barrelier y las contradicciones

También salió a la luz un audio enviado por Barrelier en el que intentó explicar qué ocurrió la noche de la desaparición. Allí sostuvo que Agostina lo llamó para pedirle ayuda con un viaje en taxi y afirmó que luego se habría subido a un automóvil rojo para encontrarse con un supuesto novio.

Sin embargo, los investigadores consideran que esa versión quedó desacreditada por las pruebas recolectadas, entre ellas registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados al expediente.

Los antecedentes que complican al detenido

Barrelier registra antecedentes judiciales por una denuncia presentada por una expareja en 2025, en una causa por privación ilegítima de la libertad. Tras permanecer detenido durante 20 días, recuperó la libertad mediante el pago de una fianza y debía cumplir medidas restrictivas mientras avanzaba el proceso.

Además, un comerciante del barrio Cofico declaró haber presenciado un episodio vinculado a esa causa, cuando una joven salió corriendo de la vivienda del acusado pidiendo ayuda. Ese antecedente quedó incorporado a los registros judiciales y hoy vuelve a ser analizado en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.