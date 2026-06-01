El último viaje de Agostina Vega: el desgarrador relato del remisero que la llevó hasta la casa de Barrelier

Ariel Torres, el remisero que trasladó a Agostina Vega hasta la casa de Claudio Barrelier contó que “el viaje fue solicitado de manera habitual” y señaló que, en ese momento, no percibió “nada fuera de lo común”.

En diálogo con Splendid AM990, Torres comentó un dato de importancia al señalar acerca de Agostina Vega : “Estaba contenta, habladora y confiada durante el trayecto, mencionando que iba a recibir un regalo para su madre y que se encontraría con el novio de su mamá para organizar una sorpresa”.

El remisero comentó que el viaje duró menos de 15 minutos, ocurrió alrededor de las 22.35 y que la adolescente le indicó la dirección de destino.

Sin embargo, indicó que notó algo extraño cuando llegaron al lugar, ya que, en ese momento, la menor señaló a una persona encapuchada y vestida de negro que es quien pagaría el viaje y que luego fue identificada como Claudio Barrelier .

En ese sentido, Torres manifestó que el viaje lo abonó una parte en efectivo y ofreció completar el pago con un dólar.

“Noté que la actitud de Barrelier era sospechosa por su intento de ocultar el rostro, pero me tranquilicé al ver que Agostina estaba confiada y no mostraba señales de incomodidad”, sumó.

agostina vega

Acerca de cómo se enteró de la desaparición de la adolescente, contó: “Fue cuando vi la foto suya en redes sociales el domingo. Ahí reconocí que fui yo la que la llevé”.

"Cuando vi que difundieron la foto de la adolescente, entendí de inmediato quién era", relató. Sin perder tiempo, se comunicó con Melisa Heredia, la madre de Agostina, para informarle que él había sido el remisero que la trasladó en las horas previas a su desaparición.

Según contó Ariel, la respuesta de la mujer fue instantánea. "¿A dónde la llevaste?", le preguntó angustiada. El conductor le explicó que había dejado a la joven en la zona de Fragueiro y Campillo y que el viaje había sido abonado por un hombre que la acompañaba. Además, le brindó una descripción física del sujeto: llevaba una campera negra con capucha, tenía el rostro delgado y, según recordó, "parecía un jugador de polo".

"Cuando le di esos detalles, me dijo: 'Ya sé quién es'", recordó Ariel. Acto seguido, la madre de la adolescente se quebró emocionalmente. "Se puso a llorar. Estaba completamente desesperada", concluyó.