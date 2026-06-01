Caso Agostina Vega: Monteoliva reclamó "conocer la verdad completa" tras los avances de la causa

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , se pronunció formalmente sobre el brutal crimen de Agostina Vega , la adolescente que conmociona al país. En un marco de fuerte expectativa periodística, la funcionaria respaldó la hipótesis principal que manejan los investigadores locales y aseguró que la causa reúne todos los agravantes para ser formalmente categorizada como un femicidio por parte de las autoridades judiciales competentes.

Si bien durante las primeras conferencias de prensa oficiales el caso se abordó bajo la tipificación penal genérica de homicidio, la ministra explicó el trasfondo técnico de las métricas estatales y diferenció la terminología estadística del abordaje humano y penal que requiere la causa.

"Cuando el Gobierno presenta las estadísticas sabemos que son datos objetivos, pero que representan vidas humanas. Hablar de homicidios es hablar de víctimas directas y víctimas indirectas, y ante esto siempre expresamos nuestro más profundo respeto a las familias", reflexionó la funcionaria.

Durante su intervención, Monteoliva puso especial énfasis en la necesidad de desentrañar los factores de vulnerabilidad y los contextos que precedieron al trágico desenlace de la menor en Córdoba. Para la titular de la cartera de Seguridad, la resolución del caso no debe limitarse únicamente al momento del ataque perpetrado por el principal sospechoso.

"Lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio no es solamente lo que sucede durante una hora en el hecho como tal; todo tiene una historia previa. Aunque sea dolorosa, es sumamente necesario tener la verdad completa para hacer justicia", aseveró la ministra.

Coordinación federal y respaldo a los peritos cordobeses

La funcionaria nacional detalló, además, que siguió de cerca los procedimientos de rastrillaje y los exámenes forenses mediante una agenda de trabajo conjunta con las autoridades locales. En ese sentido, ponderó el nivel de equipamiento y el despliegue técnico utilizado por la Policía Científica y los cuerpos periciales de la provincia.

"Yo estuve en Córdoba reunida con el ministro de Seguridad provincial y se cumplió, en ese preciso momento, con finalizar con los hallazgos en el terreno. Los recursos tecnológicos y profesionales de Córdoba son de primera calidad", remarcó Monteoliva.

Finalmente, la ministra concluyó revelando un pedido expreso que le transmitió a su par cordobés para garantizar la transparencia institucional del proceso: "Yo personalmente le pedí al ministro provincial que se conozca toda la verdad, la verdad completa, sin ningún tipo de concesiones". Con estas declaraciones, el Ejecutivo nacional busca apuntalar la investigación en una semana clave donde los peritajes telefónicos y automotores determinarán el futuro procesal de los implicados.