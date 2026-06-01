Caso de Agostina Vega: desde Ni Una Menos aseguran que "tiene todas las características de un femicidio"

El país se encuentra conmovido por el crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que había desaparecido el pasado 23 de mayo y que, el sábado 30, fue hallada sin vida en un descampado de la ciudad de Córdoba . El único sospechoso detenido por su asesinato es Claudio Barrelier , un hombre de 33 años que, en un primer momento, negó haber estado vinculado a la víctima.

A medida que avanzaba la investigación, trascendió un video en el que se ve a una joven ingresando en el domicilio del sospechoso, la noche del sábado 23. Más tarde, los familiares de la víctima aseguraron que la joven registrada en esas imágenes era Agostina . Tras días de búsqueda e investigación, el sábado 30 de mayo, encontraron los restos de la menor en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en Córdoba , y, días más tarde, el sospechoso intentó suicidarse.

La confirmación de la noticia del asesinato de Agostina provocó dolor, rabia y consternación en la sociedad a nivel nacional. En redes sociales, miles de mujeres expresaron su sentir, bronca y pesar ante la perpetración y la reiteración de los casos de violencia de género a lo largo del país. Es que la mediatización del caso de Agostina fue la gota que rebalsó el vaso, pero los femicidios siguen siendo una constante que sangra.

Según datos del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en lo que va del 2026 -del 1 de enero al 24 de mayo- se registró un total de 99 víctimas fatales de la violencia de género . De acuerdo con el relevamiento oficial, 83 fueron femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 transfemificios y travesticidios. Asimismo, advirtieron que, a 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos -el 3 de junio de 2015, hubo un femicidio cada 31 horas en Argentina.

Víctimas de femicidio Las cifras de los femicidios en lo que va del 2026. Ahora Que Sí Nos Ven

Por el lado oficial, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) aseguró que, en 2025, “disminuyó la cantidad de femicidios” en un 12,3%, es decir, hubo 28 casos menos que en 2024. No obstante, aun no hay datos oficiales de los femicidios registrados este 2026.

En ese contexto, MDZ habló con Luci Cavallero, integrante del colectivo feminista Ni Una Menos, a días del 3 de junio, es decir, el 11° aniversario de la primera marcha en contra de la violencia de género en el país.

Por qué el caso de Agostina Vega es un femicidio

En diálogo con MDZ, Cavallero confesó que vive con mucha furia y rabia el asesinato de Agostina Vega, así como el abandono y “la complicidad del Poder Judicial”.

Enseguida, la docente y militante explicó por qué el crimen de Agostina Vega debe tratarse y reconocerse bajo la figura del femicidio, pese a que, en las primeras instancias de la investigación, el fiscal Raúl Garzón caratuló a la causa como “homicidio” -lo cual podría modificarse y elevarse a femicidio en las próximas horas-.

“El femicidio es un agravante de un homicidio y lo que viene a visibilizar es una motivación basada en el género. En este caso, un odio basado en el género. En este caso hay muchos indicios que hablan de una motivación que tiene que ver con la edad y el género de la persona que fue asesinada”, explicó Cavallero a esta periodista, y agregó: “No es un caso aislado; es una manera de asesinar que se repite sistemáticamente cada 30 horas en nuestro país y que, en este caso, tiene todas las características de ese tipo de femicidio”.

En cuanto a las características del femicidio, Cavallero detalló: “Una persona que es privada de su libertad, que desaparece, un cuerpo que aparece y que, según la autopsia, presenta signos de desmembramiento. Son particularmente casos de asesinatos motivados por un odio de género”.

femicidios Según el observatorio feminista, desde que inició el movimiento Ni Una Menos se registraron 3205 femicidios en Argentina. Ahora Que Sí Nos Ven

En ese sentido, recalcó: “Es importante visibilizar esa condición porque lo que quiere borrar el Gobierno cuando habla de eliminar la figura de femicidio, es, en el fondo, naturalizar este tipo de prácticas y borrar un recorrido que hizo el movimiento feminista para mostrar la especificidad de estos crímenes”.

Esta observación coincide con la definición de ONU Mujeres, que establece que “el femicidio (o “feminicidio”, tal como se lo denomina en algunos contextos) es un tipo de asesinato intencional con motivación por razones de género”. Esta figura “difiere del homicidio, ya que en este caso la motivación puede no tener relación con el género”.

“El femicidio puede desencadenarse por discriminación hacia las mujeres y las niñas, por desequilibrios en las relaciones de poder, por estereotipos en los roles de género o bien por la existencia de normas sociales perjudiciales. Es la manifestación más extrema y brutal de violencia contra las mujeres y niñas, que ocurre en un continuo de formas múltiples y relacionadas de violencia, en los hogares, los lugares de trabajo, las escuelas o los espacios públicos, y que incluye desde la violencia de pareja hasta el acoso sexual y otras formas de violencia sexual, prácticas nocivas y trata de personas”, se puede leer en el sitio oficial de la ONU.

3J: una nueva marcha de Ni Una Menos

A pocos días de una nueva movilización por Ni Una Menos, Cavallero explicó que una de las principales consignas estará vinculada al reclamo de justicia por Agostina Vega y “por todas las mujeres que fueron víctimas de femicidio, por quienes siguen desaparecidas y por las familias que continúan esperando respuestas”, según indicó.

Marcha Ni Una Menos Este miércoles 3 de junio se llevará a cabo una nueva manifestación de Ni Una Menos. Ni Una Menos

Asimismo, la dirigente sostuvo que la marcha también buscará visibilizar la situación de las familias que esperan respuestas judiciales y denunciar las políticas que, según considera, debilitan las estrategias de prevención. “Si hoy hay una indignación colectiva frente a lo que pasó es porque hubo un movimiento organizado que logró instalar la gravedad de estas situaciones en la agenda pública”, explicó.

Para la referente, la presencia en las calles sigue siendo una herramienta indispensable para sostener esa visibilización y exigir respuestas institucionales. “Necesitamos que la sensibilidad social frente a estas violencias siga creciendo y eso solo se logra estando en las calles”, aseguró.

La concentración se llevará a cabo el miércoles 3 de junio a las 17 horas en el Congreso de la Nación. En tanto, se esperan otras concentraciones a lo largo del país.

Las resistencias que observa el movimiento

Finalmente, Cavallero planteó que una de las principales dificultades que enfrenta actualmente el movimiento feminista es la resistencia que, según afirma, surge desde las propias estructuras estatales. “Cuando el Estado transmite que la violencia de género no existe o deja de promover estos debates, se vuelve mucho más difícil que docentes, estudiantes y familias puedan abordar estas problemáticas”, sostuvo.

Para la integrante de Ni Una Menos, el desafío actual pasa por sostener la discusión pública y evitar que la problemática pierda visibilidad. “Los discursos públicos importan. Por eso creemos que hoy una de las principales disputas está en enfrentar esas narrativas que buscan minimizar o negar la violencia que sufren las mujeres”, concluyó.