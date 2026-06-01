El tremendo descargo de Georgina Barbarossa tras el femicidio de Agostina Vega que sacudió a la televisión: "Nos están matando"

El caso de Agostina Vega continúa provocando impacto y repercusiones en distintos ámbitos del país. La adolescente de 14 años fue encontrada sin vida en un terreno de Ampliación Ferreyra, en Córdoba, y el hecho mantiene abierta una fuerte discusión sobre el avance de la investigación.

Este lunes, Georgina Barbarossa dedicó parte de su programa A la Barbarossa al tema y expresó en vivo su conmoción por el desenlace del caso. La conductora también cuestionó con dureza el trabajo realizado por las autoridades.

Mientras tanto, durante el fin de semana, familiares de la joven mantuvieron un encuentro con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, donde insistieron en que se profundicen las medidas para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen. Ese planteo aparece alineado con una de las líneas que actualmente analiza la causa, que contempla la posibilidad de que además de Claudio Barrelier hayan participado otras personas.

Al introducir el tema en el programa, la conductora manifestó el impacto que le produjo la noticia y sostuvo: "Está la Argentina de luto después de este femicidio, de esta niña, de Agostina. Tuvo un final tan triste. La buscaron durante toda la semana".

Georgina Barbarossa en A la Barbarossa 2 La conductora lanzó una durísima crítica contra el accionar de la policía. Captura de pantalla Youtube Telefe.

"Estamos todos con una angustia y con una tristeza enorme", expresó la actriz. Con evidente conmoción, también remarcó una estadística vinculada a la violencia de género: "Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos. El caso de Agostina ha sido tremendo, macabro y cruel".

Más adelante, Paulo Kablan aportó detalles sobre el estado de la investigación y explicó que podrían incorporarse nuevas imputaciones. "Habrá otros imputados. El fiscal es un capítulo aparte. Dijo: 'Estamos investigando todo'. Considera muy sospechoso que en la vivienda haya habido otras personas al momento del hecho y posterior al hecho y nadie se haya percatado de nada". "Porque para la Justicia y los peritos el asesinato fue en la casa, el desmembramiento fue en la casa y el traslado del cuerpo se inició en la casa. El primer allanamiento fue en base a la hipótesis de buscar una nena con vida", agregó el periodista.

Agostina Vega La joven tenía 14 años. NA

Tras escuchar el análisis, Barbarossa lanzó: "Ni siquiera fueron arriba, ni siquiera chequearon, ni vieron que había manchas o huellas digitales. No chequearon nada porque buscaban una nena con vida". "La chica desaparece el sábado, a la madrugada la madre va a hacer la denuncia y la Policía no se la toma. Mal la Policía y hacen mal la investigación y todo tarde", apuntó la conductora contra el accionar policial.

"Siempre las perjudicadas somos las mujeres. Estos hombres, estos fiscales, estos jueces, estos policías o los que están dirigiendo el país, de una u otra manera, no se dan cuenta de que nos están matando", reflexionó la presentadora. "Qué humanidad, qué sensibilidad tienen, qué criterio tienen? ¿No tienen hermanas, madre, mujeres, primas, ahijadas? ¿No piensan que les puede pasar a ellas también? Es gente que no tiene criterio o hay que modificar la ley. ¡O nos van a seguir matando así sucesivamente!", cerró diciendo Georgina Barbarossa.