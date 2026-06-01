"Podría haber sido yo": el estremecedor testimonio de la mujer que denunció a Claudio Barrelier en 2025

Tras el reciente hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , una joven de 20 años rompió el silencio para relatar el presunto calvario que vivió en mayo de 2025 en la misma vivienda de barrio Cofico, donde el principal sospechoso, Claudio Barrelier , la habría mantenido cautiva y maniatada. Los detalles del crudo testimonio.

El medio Cadena 3 dio a conocer el testimonio de la denunciante, cuya identidad se preservó en la entrevista. Según relató, los hechos ocurrieron en el domicilio de Del Campillo 878 , el mismo lugar vinculado hoy al crimen de Agostina.

De acuerdo a su testimonio, Barrelier le quitó el celular y la obligó a desnudarse bajo la excusa de que unas personas que traerían dinero debían verla para "confiar" en ella. Luego, armado con una pistola y un cuchillo , utilizó cinta adhesiva para atarla de pies, manos y taparle la boca . "Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija", expresó la joven.

La joven aseguró que logró huir de la vivienda debido a que sus pies no habían quedado bien sujetos. Salió a la calle semidesnuda, en ropa interior, y fue auxiliada por un grupo de jóvenes que le dieron una prenda para cubrirse. "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", aseveró.

El motivo por el cual la joven decidió hablar ahora, venciendo el miedo que aún siente, es el trágico final de Vega. "Podría haber sido yo, que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", lamentó.

Actualmente, se esperan los resultados de la autopsia de Agostina para determinar los pasos a seguir en la imputación de Barrelier, quien ya contaba con este antecedente de privación ilegítima de la libertad.

La denuncia contra la Justicia y el llamativo ascenso que recibiría el fiscal

A pesar de que la Policía intervino y se realizó un allanamiento donde se recuperaron sus zapatillas, calzas y un buzo, la Justicia solo mantuvo detenido a Barrelier durante 20 días.

Esta decisión fue tomada por el fiscal Iván Rodríguez, a quién en las últimas horas podría ser sometido a un jury junto al fiscal a cargo de la causa de Agostina Vega, Raúl Garzón, impulsado por legisladores radicales de la provincia.

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Sin embargo, en C5N aseguraron que Rodríguez será procurador penitenciario adjunto de Cordoba, es decir que sería asendido. Para esto solo falta que jure, indicaron en este canal.