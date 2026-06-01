"La estaba ayudando": el fuerte audio de Claudio Barrelier sobre el momento en que se encontró con Agostina Vega

Se filtró una grabación donde el acusado asegura haber ayudado a la víctima y apunta contra un "auto rojo" para desviar la investigación.

“Cuando veníamos caminando para acá para la puerta de mi casa, frena un auto, un auto rojo, la nena se sube y se va y ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada”, sentencia en el audio.

La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó una prueba escalofriante que revela la estrategia de manipulación que intentó desplegar el único detenido, Claudio Barrelier, antes de que la Justicia ordenara su captura. En un audio que se conoció en las últimas horas, el acusado intenta deslindar responsabilidades, se victimiza por los "escraches" en su contra y sostiene una versión de los hechos que hoy es considerada por la fiscalía como una burda puesta en escena.

Se presume que el audio fue grabado antes del miércoles 27 de mayo, días después del asesinato y mientras la comunidad de Córdoba todavía buscaba desesperadamente a la adolescente. En la grabación, Barrelier se muestra indignado por las sospechas que recaían sobre él y asegura haber colaborado con la búsqueda.

La coartada de Barrelier: un taxi, un "guaso" y un auto rojo En el audio, el imputado detalla paso a paso lo que, según él, ocurrió la noche de la desaparición. Barrelier afirma que Agostina lo contactó por teléfono cerca de las 22.30 porque no tenía dinero para pagar un taxi en la intersección de Fragueiro y Campillo.

“Fui y declaré, vinieron y allanaron mi casa, la de mi vieja y ahora sale la madre de la Meli a escracharme de esa forma, cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano en el caso, estoy ayudando en todo lo que más puedo”, se escucha decir a Barrelier con un tono de voz que hoy estremece a los investigadores.

El acusado sostiene en su relato que la joven quería que él la llevara hasta la casa de su novio, pero que, al no tener movilidad, ella realizó una llamada sospechosa. "Ahí nomás la llama por teléfono un guaso, que para mí ya estaba todo arreglado. Para mí ella ya tenía todo organizado y, como no tenía plata, se vino para este lado como para perderse rápido de la casa", relata el detenido en la grabación.