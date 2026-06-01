Caso Agostina: quién es la dueña del Ford Ka y por qué podría ser imputada por encubrimiento

A medida que avanza la investigación por el atroz femicidio de Agostina Vega , la fiscalía ha comenzado a cerrar el cerco sobre el círculo íntimo de Claudio Barrelier . Aunque el detenido aún no ha prestado declaración indagatoria, los investigadores centran sus esfuerzos en identificar a potenciales colaboradores. En este escenario, la dueña de un Ford Ka negro se ha convertido en la figura clave que podría ser imputada por encubrimiento agravado.

El nombre de esta mujer, señalada como la pareja o amante de Barrelier, surgió inicialmente durante las marchas de silencio cuando Agostina aún era buscada intensamente en Córdoba. Fue la propia madre de la víctima, Melisa Heredia , quien exigió que se pusiera el foco sobre ella: “Quiero que la investiguen. Ella lo apaña mucho a él. Es una amante de él, no recuerdo su apellido, pero sé que es la dueña del auto”, había manifestado Heredia ante los medios semanas atrás.

La sospechosa se presentó de manera espontánea ante la Justicia, intentando despegarse del hecho. En su declaración, admitió que el domingo —un día después de la desaparición de la adolescente— le prestó el vehículo a Barrelier a pedido de este. Sin embargo, las pruebas recolectadas contradicen la versión de un préstamo inocente.

La evidencia que complica la situación procesal de la mujer se sustenta en hallazgos técnicos y registros visuales contundentes. Por un lado, la Policía Científica detectó rastros hemáticos en el interior del Ford Ka, manchas de sangre que la propia dueña del vehículo admitió haber visto pero que evitó denunciar ante las autoridades en su momento. A esto se suman los registros de las cámaras de seguridad, cuyas filmaciones muestran a Claudio Barrelier cargando bidones y bolsas de consorcio negras en el rodado, elementos que los investigadores consideran clave, ya que habrían sido utilizados para el traslado de los restos de Agostina Vega y su posterior ocultamiento en el descampado donde fue hallada.

Una maniobra a plena luz del día y bajo el ruido del fútbol

Un dato que estremece a los investigadores es la frialdad con la que se habría ejecutado el traslado. Según la reconstrucción, la maniobra de Barrelier ocurrió durante la jornada del domingo, pocas horas después de que se radicara la denuncia por la desaparición de Agostina.

Mientras la ciudad estaba paralizada por la final del Torneo Apertura entre Belgrano de Córdoba y River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes, el acusado habría aprovechado la distracción general para movilizar el cuerpo de la joven desde su domicilio hasta el lugar del hallazgo.

La búsqueda de Agostina se concentra en un único punto

¿Encubrimiento o participación?

Para la fiscalía, el rol de la mujer es determinante. La madre de Agostina recordó que la mujer incluso defendió a Barrelier cuando el padre de la víctima lo increpó en los primeros días de búsqueda. "Debe tener algo que ver, ella lo protegía", insiste la familia.

La Justicia evalúa ahora si la dueña del vehículo actuó bajo coacción o si, por el contrario, prestó una colaboración activa para ocultar las pruebas del femicidio que ha conmocionado a todo el país. En las próximas horas, tras el análisis definitivo de las manchas de sangre encontradas en su auto, se definirá su imputación formal.