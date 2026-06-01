Violento robo en Maipú: le sustrajeron el auto tras amenazarlo con un arma de fuego

La víctima fue interceptada por delincuentes cuando manejaba por calle Serpa, en las inmediaciones del Acceso Este. Los asaltantes escaparon con el auto.

El hombre fue interceptado por delincuentes que tras amenazarlo con arma de fuego, le sustrajeron el auto (foto ilustrativa).

Un hecho de inseguridad se registró en Maipú durante la noche del domingo, cuando un conductor fue víctima de un violento asalto a mano armada que terminó con el robo de su auto. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Acceso Este.

De acuerdo con información policial, el episodio se registró alrededor de las 20 sobre calle Serpa, en las inmediaciones del Acceso Este. Allí, un hombre de 37 años circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa cuando fue sorprendido por dos sujetos.

Lo amenazaron con arma de fuego De acuerdo con la denuncia radicada posteriormente, los delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego para obligarlo a descender del vehículo. Bajo esa intimidación, los asaltantes lograron apoderarse del rodado y escaparon rápidamente del lugar.

Tras el llamado de alerta, efectivos policiales realizaron las primeras actuaciones y recabaron información para intentar identificar a los autores del robo.