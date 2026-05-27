Ferrari presentó su primer auto eléctrico y un histórico fue lapidario: "Al menos los chinos no lo van a copiar"

Ferrari acaba de abrir una etapa inédita en su historia, pero el debut de su primer auto 100 % eléctrico no llegó acompañado solo de elogios. La presentación del modelo Luce generó críticas , dudas entre inversores y una frase muy fuerte de Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de la marca entre 1991 y 2014.

Montezemolo, una de las figuras más identificadas con la etapa moderna de Ferrari, expresó su malestar al ser consultado por el nuevo vehículo. "Si tuviera que decir lo que pienso, haría daño a Ferrari", afirmó ante los periodistas, antes de dejar una definición todavía más dura: "Se corre el riesgo de destruir un mito, lo lamento muchísimo".

El comentario más fuerte llegó cuando el exdirectivo apuntó contra el uso del emblema histórico de la marca. "Espero que se quite el Cavallino, al menos, de ese coche", sostuvo Montezemolo. La frase golpeó de lleno en uno de los símbolos más reconocibles de Ferrari y expuso una discusión que va más allá de la mecánica eléctrica: qué tan lejos puede avanzar la marca sin afectar aquello que la volvió única.

El nuevo Ferrari Luce tiene cuatro puertas, cinco plazas reales y un planteo mucho más amplio que el de los deportivos tradicionales de la firma italiana. Su diseño, desarrollado con participación de LoveFrom, el estudio vinculado al exjefe de diseño de Apple Jony Ive, generó una reacción dividida desde el momento de su presentación .

La ironía de Montezemolo también apuntó a la industria china. Preguntado por la competencia de los fabricantes de ese país, el ex presidente de Ferrari lanzó otra frase filosa: "Este es, sin duda, un coche que al menos los chinos no nos van a copiar". El comentario reforzó el tono crítico de su intervención y se sumó a los cuestionamientos que circularon tras la presentación.

Ferrari, por su parte, presentó el modelo como una nueva etapa para la compañía. En su comunicación oficial, la marca explicó que uno de los mayores desafíos fue resolver el sonido del auto eléctrico sin recurrir a una imitación artificial del motor de combustión. Para eso, el sistema capta y amplifica vibraciones reales generadas por componentes eléctricos del vehículo.

ferrari spa.v1 La crítica de Montezemolo golpeó uno de los símbolos más reconocidos de Ferrari. Ferrari spa

La discusión no quedó solamente en el plano simbólico. Las acciones de Ferrari sufrieron una fuerte caída tras la presentación del Luce, con bajas que llegaron a ubicarse por encima del 7 % en Milán, en medio de una lectura fría por parte del mercado y de analistas atentos al impacto de la electrificación en una marca construida alrededor del sonido, la potencia y la tradición deportiva.

El caso deja abierta una pregunta incómoda para Ferrari. La transición eléctrica aparece como un paso inevitable para buena parte de la industria automotriz, pero en Maranello el desafío parece más profundo: no se trata solo de fabricar un auto distinto, sino de convencer a sus seguidores de que ese cambio todavía puede seguir llevando el espíritu de la marca.