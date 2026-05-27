La NASA captó una imagen inédita de Marte con un color muy raro

Una nueva imagen de Marte sorprendió por sus colores intensos, lejos del tono rojizo con el que suele identificarse al planeta. La foto fue tomada por la nave espacial Psyche, de la NASA , durante el sobrevuelo que completó el 15 de mayo, cuando pasó a 4.609 kilómetros de la superficie marciana.

La escena muestra el cráter Huygens, una enorme formación de doble anillo ubicada en las tierras altas del sur de Marte. En la imagen, el terreno aparece con tonos azules, violetas, dorados y marrones, pero no porque el planeta haya cambiado de color: se trata de una vista en color realzado captada por el instrumento de imágenes multiespectrales de Psyche. Ese procesamiento permite distinguir diferencias en materiales como polvo, arena y roca.

El cráter Huygens, visible en la parte superior derecha de la imagen, tiene unos 470 kilómetros de diámetro. A su alrededor se observa una región muy antigua y densamente marcada por impactos, una zona de Marte donde la superficie conserva señales de una historia geológica larga y compleja.

La NASA también informó que Psyche obtuvo otras imágenes durante el acercamiento, entre ellas vistas de cráteres afectados por el viento en la región de Syrtis Major, el casquete polar sur rico en hielo de agua y una perspectiva poco habitual de Marte como una delgada media luna. Esa forma se produjo por el ángulo desde el que la nave se aproximó al planeta .

El brillo alrededor del borde de Marte también llamó la atención de los investigadores. Según la agencia espacial, la luz solar se dispersó a través de la atmósfera polvorienta del planeta y generó un resplandor más intenso de lo esperado. Para el equipo científico, esas imágenes no son solo atractivas: también sirven para calibrar las cámaras y los instrumentos de la misión antes de su objetivo principal.

El sobrevuelo de Marte fue clave para la misión

La nave Psyche no pasó por Marte solo para tomar fotografías. El sobrevuelo funcionó como una asistencia gravitatoria, una maniobra que permitió aumentar la velocidad de la sonda y ajustar su órbita sin gastar combustible. Tras ese impulso, la nave quedó encaminada hacia el asteroide Psyche, ubicado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter.

La NASA también informó que Psyche obtuvo otras imágenes durante el acercamiento, entre ellas vistas de cráteres afectados por el viento en la región de Syrtis Major, el casquete polar sur rico en hielo de agua y una perspectiva poco habitual de Marte como una delgada media luna. Esa forma se produjo por el ángulo desde el que la nave se aproximó al planeta.