El épico recuerdo de Ca7riel y Paco Amoroso sobre Mendoza en su frenético recital: "Lo filmamos acá"

La provincia de Mendoza se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos musicales más disruptivos de la escena urbana actual. En el marco de su exitoso Free Spirits World Tour, Ca7riel y Paco Amoroso se presentaron este domingo en el Arena Maipú Stadium.

El dúo, que venía de colmar estadios en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, revalidó su identidad ante una audiencia mendocina sumamente diversa, integrada por grupos de amigos, jóvenes fanáticos y familias enteras dispuestas a sumergirse en su propuesta.

El concierto comenzó pasadas las 21 horas bajo una ovación masiva. Sin dar respiro, los artistas abrieron el repertorio con una seguidilla de éxitos que incluyó “No me sirve más”, “Nadanuevo”, “Ayayay” y “#Tetas”, activando de inmediato los saltos, el pogo y los teléfonos en alto en las plateas.

ca7riel y paco amoroso - show- mendoza (4) La puesta en escena combinó pantallas gigantes, juegos de luces y una divertida parodia sobre la autoayuda. Instagram @fotoshowdigital

Más adelante, a través de una voz en off y pantallas que mostraban consignas en inglés como “Love yourself”, el escenario se convirtió en una parodia de un centro de bienestar de la mano de Ca7riel y Paco Amoroso. En ese fragmento de introspección y humor, los músicos invitaron a la concurrencia a cantar las letras a modo de mantras, utilizando frases como “van a acompañarte en tu dolor”, antes de retomar el pulso bailable con hits de la talla de “Vida loca” y “Goo goo ga ga”.

Uno de los momentos más frenéticos del show de Ca7riel y Paco Amoroso en Mendoza.

Un recuerdo mendocino que selló la unión de fans y artistas

El momento de mayor cercanía se produjo cuando Paco Amoroso interrumpió la música para dirigirse de forma directa a los presentes, recordando los inicios de la agrupación en la provincia. “¿Cómo están? Estamos muy felices de estar acá. El primer videoclip lo filmamos en Mendoza”, remarcó el cantante, desatando un grito unánime que terminó de sellar la sintonía afectiva con el estadio.

ca7riel y paco amoroso - show- mendoza (1) Paco Amoroso se tomó un instante para recordar los primeros pasos del dúo musical en territorio mendocino. Instagram @fotoshowdigital

La segunda mitad de la noche mantuvo la intensidad al límite con canciones como “Dumbai”, “Mi deseo / Badbitch” y “La que puede”. Ca7riel volvió a destacar por su destreza técnica y su magnetismo como performer, mientras Paco manejó los climas con su habitual irreverencia. El cierre definitivo llegó tras un repaso por sus composiciones históricas y un remate fiel al concepto de la gira, despidiendo a la audiencia con la proyección en pantalla de la frase: “Proceso completo. You are free of mind”.