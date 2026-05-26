El conmovedor video familiar de Nahuel Pennisi que hizo quebrar de emoción a Mario Pergolini
El conductor se mostró visiblemente movilizado en Otro día perdido por un video familiar del cantante.
La visita de Nahuel Pennisi a Otro día perdido dejó uno de los momentos más emotivos de la noche. Mientras hablaba sobre su familia y el vínculo con sus hijos, en el programa compartieron un video que el cantante había publicado en sus redes sociales junto a Mateo, uno de los pequeños.
En las imágenes se los ve cantando juntos en un clima íntimo y familiar. Sin embargo, hubo un gesto del niño que conmovió a todos: mientras interpretaba la canción con su papá, Mateo decidió cerrar los ojos para acompañarlo en su manera de sentir la música. Al finalizar el tema, el pequeño sorprendió con una frase que emocionó en el estudio: "Mami, ahora voy a abrir los ojos para verte a vos".
Mirá el emotivo momento que se vivió en Otro día perdido con Nahuel Pennisi y Mario Pergolini
Tras ver el video, Mario Pergolini no ocultó su emoción y destacó el gesto del niño. "Me parece muy lindo que él diga 'voy a cerrar los ojos para cantar con vos'", comentó el conductor.
A partir de esa observación, el artista reflexionó sobre la actitud de su hijo y el significado detrás de sus palabras: "Y después la mira a la madre y le dice 'ahora voy a abrir los ojos para verte a vos'. Es como decir: 'Me adapto a los dos'".
Nahuel Pennisi también habló sobre lo que representa la paternidad en su vida y la responsabilidad de criar a sus hijos. "¿Qué debilidad son los hijos, no? Porque, bueno, también mira vos, yo justo te lo digo, pero los hijos es como mirarse al espejo, porque también son lo que somos nosotros. Nos admiran, nos escuchan, nos copian, entonces también hay una responsabilidad hermosa de criarlos. Y uno es como que también va sabiendo quién es por ver a los chicos", reflexionó el músico.