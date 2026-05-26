Escándalo con Luck Ra: se olvidó un gran detalle en su show de Vélez y desató la furia de un cantante mendocino

El paso por las grandes producciones de la televisión abierta suele abrir puertas importantes, pero también puede transformarse en una fuente de profundas desilusiones. En las últimas horas, la tranquilidad del ambiente musical se vio alterada por las declaraciones de Michael Giménez, exparticipante de la última edición de La Voz Argentina.

El cantante mendocino decidió romper el silencio y relató una incómoda situación que involucra de forma directa a su antiguo coach, Luck Ra . La controversia se remonta a una de las galas más tensas del ciclo conducido por Nico Occhiato. En aquella oportunidad, se definía la continuidad de Giménez y de su compañero, Pablo Galve.

Michael Giménez utilizó la televisión mendocina para visibilizar el compromiso que el jurado asumió en la pantalla de Telefe.

Tras las respectivas presentaciones, Luck Ra intentó utilizar un recurso para salvar a ambos competidores, pero el conductor le advirtió que esa alternativa ya no estaba disponible en su reglamento. Ante la obligación de elegir, el cuartetero se inclinó por Galve, decretando la eliminación del artista mendocino.

Para compensar el sabor amargo de la salida y el error logístico, el jurado anunció frente a las cámaras que invitaría a ambos cantantes a formar parte de su esperado concierto en el Estadio Vélez Sarsfield, programado para el 4 de octubre de 2025. Sin embargo, la fecha llegó y pasó sin que existiera ningún tipo de contacto.

El descargo en las redes sociales por una promesa incumplida

En diálogo con el ciclo televisivo mendocino Fuera de Lugar, Giménez expuso el dolor que le causó el desplante. "Fue muy loco lo que pasó. Cuando él se equivoca en esa decisión, que a mí me juega la salida del concurso, él como para solucionar un poco la situación nos invita al estadio Vélez a cantar en su show, cosa que nunca se cumplió después", sentenció el joven artista en la pantalla de El Siete.

luck ra michael jimenez la voz (1) El programa conducido por Nico Occhiato albergó la emotiva noche donde se anunció el supuesto show compartido. Captura Telefe

El participante detalló el proceso de espera y la paulatina pérdida de esperanzas a medida que se aproximaba el concierto en Buenos Aires. "Se acercaba la fecha y por ahí digo: 'Che, no creo que ya nos llame'. Esta promesa quedó ahí como en la nube volando", relató con evidente decepción.

La falta de respuestas motivó su descargo actual: "Uno no puede defenderse, no puede hacer mucho más que decir: 'qué lindo hubiera sido si hubiese pasado'. Y yo me pregunté: 'Che, ¿expongo a esta situación o no de que Luck Ra nunca me llamó al Vélez?'". Con la denuncia pública instalada en el universo digital, resta esperar si el intérprete cordobés decidirá dar su versión de los hechos.