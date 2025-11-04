La emisión más conmovedora: Luck Ra hizo llorar a todos en MasterChef Celebrity por una emotiva razón
En su paso por el reality como reemplazo de La Joaqui, el cantante logró emocionar a todos, protagonizando uno de los momentos más lindos de la temporada.
Luck Ra se puso el delantal en MasterChef Celebrity para reemplazar a La Joaqui, con quien actualmente está en pareja. El cantante llegó al programa este lunes y protagonizó uno de los momentos más emotivos del ciclo al presentar un plato que conmovió al jurado y al público.
La preparación se llamó "Comé vos, yo ya estoy llena" y estuvo dedicada a todas las madres. "Hice dos platos, tiene un concepto. A veces uno, cuando es chico, no se da cuenta del esfuerzo de los padres, que lo dejan todo por uno. Por eso preparé uno más lleno y otro más vacío, porque ambos están llenos de amor, que es lo que realmente alimenta el alma", explicó el artista.
El mensaje tocó el corazón de todos en el estudio. Donato de Santis se mostró visiblemente emocionado: "Es un plato sanador". Damián Betular coincidió: "Hay una sensibilidad en vos que se refleja en el plato, es magnífico. Es un placer tenerte en MasterChef".
Por su parte, Germán Martitegui agregó: "Es como una trompada de vida, de lo que significa la paternidad y la maternidad. Es muy emocionante".
Este fue el emotivo momento que se vivió en MasterChef Celebrity con Luck Ra
Entonces, Wanda Nara le preguntó qué le gustaría decirle a su mamá. "Ella sabe todo, que la amo, que espero que esté orgullosa de la persona que soy. Este plato está dedicado a ella y a todos los padres y madres que lo dan todo por sus hijos", manifestó Luck Ra.