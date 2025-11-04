Marcelo Tinelli respondió públicamente en medio del escándalo familiar: "Espero que la Justicia resguarde a mi familia"

El escándalo rodea a una de las personalidades más influyentes de la televisión argentina, Marcelo Tinelli. Los rumores se han convertido en un estruendo, particularmente después de que una de sus hijas, Juanita Tinelli, presentara una denuncia ante la Justicia y en sus redes sociales por amenazas de muerte, supuestamente dirigida por el entorno del flamante propietario de Telefe, Gustavo Scaglione.

En un extenso y emotivo descargo este martes pasado el mediodía, el famoso conductor ofreció su respaldo incondicional a su hija y dirigió sus dardos con vehemencia hacia el empresario de comunicaciones, a quien identifica como el instigador de lo que él percibe como una persecución constante. Visiblemente afectado, el presentador compartió su sentir sobre este período de extrema dificultad personal: “Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre.”

Las complicaciones financieras y el conflicto familiar de Marcelo Tinelli Posteo Tinelli 1 Los posteos fulminantes de Marcelo Tinelli en redes sociales. Foto: X @cuervotinelli El animador no dudó en denunciar lo que considera un asedio mediático, señalando a ciertos propietarios de medios como responsables. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra.” Respecto a los señalamientos sobre su situación económica, fue taxativo al desmentir que posea obligaciones crediticias a nivel personal, admitiendo, sin embargo, que su empresa sí ha atravesado vicisitudes financieras que se encuentran en proceso de solución, enfatizando la conservación de numerosas fuentes de trabajo. Profundizando en el origen de esta presión, el conductor explicó que su familia ha estado sometida a hostigamiento durante tres años debido a un monto de dinero que inyectó en el club San Lorenzo, del cual él es garante. "El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente", expresó Marcelo.

El conflicto se intensificó cuando la persona que adquirió esa deuda, a la que calificó de “usurero”, es quien actualmente está al frente de importantes empresas de comunicación. “Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos.” La controversia alcanzó un punto álgido con la amenaza recibida por su descendiente. “Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, continuó aclarando el conductor.

Tinelli posteo 2 Marcelo Tinelli y la súplica por paz familiar El referente televisivo hizo un llamado a las instituciones judiciales argentinas para que brinden protección a sus familiares. Anticipando una cobertura adversa por parte de los medios adquiridos por el empresario en cuestión, Tinelli sostuvo: “Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor.” En relación con la intimidación recibida, expresó su intención de comparecer ante la Justicia tras su retorno, buscando liberarse de esta sensación de miedo y coacción. Confesó que la manipulación del empresario logró generar un cisma en su núcleo familiar, provocando inquietud y un distanciamiento personal.