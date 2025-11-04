Gustavo Scaglione lanzó un durísimo comunicado tras la denuncia de Juanita Tinelli

El dueño de Telefe decidió compartir un escrito luego de que la hija de Marcelo Tinelli lo mencionó en la denuncia.

Gustavo Scaglione fue mencionado en la denuncia que realizó Juanita Tinelli luego de la amenaza que recibió a través de una llamada días atrás. El dueño de Telefe dialogó con diferentes periodistas y en las últimas horas compartió un fuerte comunicado.

"En relación con la denuncia recientemente presentada por la señorita Juanita Tinelli, que hace referencia a una supuesta llamada intimidatoria que habría recibido en la cual se me menciona, expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar", expresó en el inicio.

Luego, agregó: "En dicha denuncia, la señorita Tinelli hace mención a "una supuesta deuda" que su padre tendría conmigo, buscando establecer una aparente relación con el referido suceso". Scaglione subrayó que "como empresario, he tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil".

El fuerte comunicado de Gustavo Scaglione tras ser apuntado por Juanita Tinelli Captura de pantalla 2025-11-04 181303 Gustavo Scalgione realizó un escrito tras ser denunciado por Juanita Tinelli. Foto: captura de pantalla Instagram / @angeldebritoki. El dueño del canal de la familia decidió hablar finalmente sobre los conflictos legales que mantiene con Marcelo Tinelli y confirmó que es "parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado".

Los detalles de los juicios que Gustavo Scaglione mantiene con Marcelo Tinelli Gustavo dejó en claro que uno de los juicios "se ha dictaminado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados".